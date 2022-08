Arrastrados por el canon de la belleza

Desde hace años, la regla general en la mayoría de los hombres jóvenes que bombardean las redes sociales es mostrar en sus fotografías torsos completamente rasurados sin ningún pelo que resalte. Las axilas, piernas e, incluso, las partes más íntimas, de las que muchos toman como referencia un mundo tan irreal como la pornografía, también han sufrido este cambio a lo largo de los años, ya que lo común era que el cuerpo del hombre quedara algo más descuidado en cuanto a la depilación de vello. Actualmente, lo destacable no es encontrar un cuerpo completamente depilado, sino uno sin depilar. Muchos hombres, como Guillermo del Moral, optan por métodos clásicos como el uso de cuchillas de afeitar, que aun teniendo desventajas como un crecimiento rápido y más fuerte del pelo, sigue siendo uno de los principales aliados para esta técnica, siendo también más barato.

Francisco Cuesta, como cada vez más cordobeses, se decanta por la depilación láser. "Me depilo cada tres meses utilizando la depilación láser, es mucho más cómoda y duradera que la cera o la cuchilla de afeitar", indica Cuesta. El láser, hasta hace años un método muy lejano para muchos hombres, no hace más que expandir su utilización. "Cada vez los chicos se animan más. Cuando un hombre decide hacerse el láser se hace el cuerpo completo, al que no le gusta el vello se lo quita todo. En torno al 70 y 80% de clientes que tenemos se hacen el cuerpo completo", afirma Mercedes Molina, gerente de 360 Clinics.

Los centros de estética cordobeses registran cuatro hombres por cada diez citas

En el pasado, la temporada estival se consideraba impropia para la depilación láser, ya que no puede darte el sol ni el día anterior ni el posterior a su realización. Sin embargo, en verano hay cada vez más chicos que optan por llevar a cabo el proceso. "En contra de lo que piensa la gente, los veranos suelen ser buena época para la depilación, hay que cumplir unos parámetros, pero se suele hacer el láser sin problema", confirma Mercedes Molina. Los cánones de belleza actuales juegan un papel fundamental en la decisión de muchos jóvenes. "No le doy importancia al pelo, es mera estética", afirma Jaime Linares. No obstante, Del Moral lo interpreta como "algo infantil", ya que considera fijarse en la depilación algo puramente de la edad. "Antes, sí es verdad que era más normal que te dijesen: ‘qué asco tío, depílate las piernas’ , pero con el tiempo maduras y ves que es absurdo. Nada tiene que ver con las chicas, a las cuales sí que les afectan mucho los cánones de belleza actuales", exclama Del Moral.

A pesar de estos cambios en los últimos años, la exigencia social hacia los hombres sigue siendo mucho menor que en las mujeres, siendo este género el que continúa predominando en los centros de estética. "Hay en torno a un 40% de hombres y un 60% de mujeres", afirma Montse Ruiz, del centro de estética Montse Ruiz.