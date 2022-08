Las riñas entre clientes insatisfechos y hosteleros están a la orden del día en internet. El motivo suelen ser malas críticas, injustificadas a ojos del empresario y totalmente merecidas a juicio del comensal. Y eso mismo es lo que ha pasado en esta ocasión, en la que un supuesto consumidor ha "rajado" de un establecimiento y acabó llevándose un zasca. Fue a por lana y volvió trasquilado.

"Sitio postureta que aparenta ser lo que no es. El encargado dela terraza mal, no dejó de mirar el móvil ni cuando estábamos pagando (desconecta un poco bro)", comenzó criticando el comensal.

La crítica no terminó ahí. "Las dos estrellas se las pongo por el tamaño del plato que nos pusieron. El rodaballo era enano, no es digno de un sitio como este", zanjó el cliente.

La respuesta del hostelero no se hizo esperar. Y fue igual de contundente que la crítica. "Menuda reseña campeón... La hemos tenido que leer tres veces y ni así..", comenzó el empresario.

En lo que se mostró más tajante el empresario fue en lo relacionado con el precio. "¿Aparentamos ser lo que no somos? Algunas veces hay clientes que no encajan o que tiene nuna idea equivocada del local... Aún así son bienvenidos", argumentó, antes de proseguir: "Los camareros o encargados, llevan comanderos digitales, no móviles y no son "bros", son profesionales del sector que se esfuerzan ,mucho para atender hasta clientes como tú. El próximo día, el rodaballo te lo pescas tú, 'primo'", zanjó.

Menudo pieza, tronco. Gran respuesta velamar Costa Brava (Lloret de Mar) pic.twitter.com/RVR4MO6Lwq — Soy Camarero (@soycamarero) 30 de junio de 2022

Las respuestas al viral tuit tienen de todo, desde gente que apoya al camarero, hasta otra que piensa que no se debería contestar así a una reseña porque "no es profesional": No son maneras de responder, sois profesionales, no podéis rebajaros de esa manera", dice una usuaria.