«La anorexia y la bulimia no son cosa de jóvenes»

Tras el éxito de Petricor en el Atlàntida Film Fest, su directora, Victòria Morell, acaba de recibir el galardón de la asociación de Mujeres Cineastas en el festival de Navarra «por su perspectiva de género». El documental que en Mallorca colgó dos veces el cartel de entradas agotadas se centra en tres mujeres con trastornos de la conducta alimentaria. «Aunque el enfoque no es el feminismo, mi mirada siempre será feminista porque defiendo estos valores y no tengo ningún proyecto propio donde no aparezcan», afirma. Lo más novedoso es que ofrece una visión intergeneracional alejada del cliché de que la enfermedad está relacionada con el físico y la moda. «La anorexia y la bulimia pueden ocurrir a cualquier edad, no son cosa de jóvenes. No se ha dicho a menudo porque, como el discurso global cosifica el cuerpo de la mujer, estos trastornos se vinculan a la imagen, que afecta mucho a la juventud, y apenas se profundiza más allá».

Victòria Morell Salom quiso ahondar en ello porque también lo sufrió y fue ingresada cuando tenía 19 años. «En el tratamiento me encontré con mujeres que me doblaban la edad y me chocó». Una década después, al decidir hacer el documental, «tenía claro que quería romper clichés» y lo ha conseguido gracias a las historias de María Luisa Lara (1944), Cuca Gomila (1973) y Neus Serra (1992) y «una mirada más introspectiva, íntima, donde se trata de explicar qué provoca que una persona no quiera comer o que quiera comer y vomitar y hacerse daño». El subtítulo es Mujeres que se hacen daño y el título, Petricor, que significa olor a lluvia en la adaptación de la voz inglesa, es una metáfora de las lágrimas que llegan tras ese tiempo de sequía en el que no puedes expresar tus sentimientos. «Una de las cosas que ha generado más impacto en el público es que el documental les ha hecho de espejo. No hace falta tener un trastorno de este tipo para sentirse identificado porque en el fondo se habla de sentimientos universales, como la soledad o el rechazo, y cualquier persona puede tenerlos en algún momento de su vida», explica Morell. En el metraje hay pocos diálogos y, aunque se muestran escenas muy duras, la mayoría son de la vida cotidiana de las tres protagonistas, con el silencio en un destacado papel. «Pretende reflejar el vacío que ellas viven a nivel emocional», detalla. Al inicio y al final de la cinta, una voz, la de la psiquiatra Iratxe Aguirre, les dice: «Cierra los ojos y recuerda cuál fue el momento más bonito de tu infancia». En esa etapa y en la relación difícil con sus madres radica una parte del problema. «El silencio con sus personas de referencia y con ellas mismas a la hora de rechazar sus sentimientos ha sido uno de los conflictos arrastrados», que han desembocado en la enfermedad mental. Finalmente «han logrado recuperarse, que no es lo mismo que curarse», y dar ejemplo en el Atlàntida y en Navarra. Petricor seguirá su andadura en la gran pantalla, ya que aspira a ser seleccionada en certámenes tan destacados como la Seminci, Abycine, DocLisboa, el festival de documentales de Amsterdam y el de Toronto. Con la distribución de la agencia Freak, el trabajo más personal de Victòria Morell Salom quiere llegar lo más lejos posible, aunque para esta cineasta uno de los mayores reconocimientos es «que el Govern siga apostando por la cultura audiovisual, algo que no ocurre, porque continúa pensando en la Cultura en clave turística. Cuando la vea como un motor estratégico de crecimiento económico, habremos ganado el galardón más preciado», como pide quien ya tiene uno. las protagonistas. 1 Cuca Gomila pesándose en Son Espases. 2 Neus Serra muestra una imagen de sus peores momentos. 3 María Luisa Lara se niega a comer. F