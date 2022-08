El hip hop se reivindica en Sant Antoni

El festival de cultura urbana Sanan Fresh celebró ayer su tercera edición en Sant Antoni. Este año el cartel contó con Las Ninyas del Corro como invitadas principales, además de artistas emergentes como St. Sharks, Ryser o Nashira, entre otros. El grafiti y el baloncesto también fueron protagonistas de una jornada que tuvo una vertiente solidaria con la recaudación de fondos contra la endometriosis.

Sa Punta des Molí de Sant Antoni acogió ayer por la tarde la tercera edición del festival de hip hop Sanan Fresh, que reivindicó la cultura urbana con un atractivo cartel de músicos y grafiteros.

Alejandro Rodrigo, responsable de la asociación cultural 078, cuenta que con este proyecto pretende dar una imagen seria del hip hop. «No solo somos chicos que soltamos insultos en forma de rima y pintamos las paredes», explicaba entre risas.

El cartel de Sanan Fresh cada año se actualiza. «Siempre queremos contar con gente nueva y darle una oportunidad para mostrar su música o sus piezas de grafiti», señaló el responsable. OGKS y Sunkidd inauguraron el festival con una actuación conjunta muy esperada por su público. Ryser, Rome, Xexu Cruz, Nashira y las conocidas Ninyas del Corro fueron las cabezas del cartel.

El grafiti también formó parte del espectáculo. Mientras los músicos cantaban sus temas, 13 grafiteros mostraban al público sus obras. Hosh, Sune, Kuni, Nines y Sorrabsecret fueron algunos de los artistas urbanos participantes.

El baloncesto fue otra de las actividades del festival. Trece equipos de Ibiza participaron para darlo todo y mostrar su talento y su compromiso con el deporte.

Matías Guadalupe y Babs Gaye fueron algunos de los participantes del torneo. «Llevo 9 años practicando baloncesto y siempre solía venir a jugar aquí, así que en cuanto me ofrecieron esta oportunidad, no me lo pensé dos veces», contó el joven Guadalupe. Babs Gaye, por su parte, pertenece al equipo de Sant Antoni y lleva muchos años jugando a baloncesto. «Estamos esperando a que nos llamen para jugar», explicó el joven agradecido por la iniciativa de un festival que aunó cultura, deporte y solidaridad con la recaudación de fondos contra la endometriosis.