La exposición ‘Payesas y Geishas’ de la artista ibicenca Aída Miró, que ha recorrido ya varias salas, llega ahora al hotel Las Mimosas de Cala de Bou, donde se podrá ver hasta el próximo 7 de septiembre. La muestra consta de doce obras realizadas en los últimos cuatro años entre Ibiza y Nueva York. «Las primeras geishas y payesas que hice se pintaron en mi estudio de Nueva York y se expusieron en ‘From Ibiza to New York’ en Artlines gallery, New Jersey en el 2018», explicó Miró en una nota de prensa «Fue la primera vez que representaba a la mujer ibicenca, tradición y folclore. Muchas de las obras quedaron en Nueva York y hasta ahora no han venido a Ibiza», añadió la artista.

Miró explicó que «utiliza pintura tradicional al óleo en algunas obras, mientras que en otras experimenta con técnicas mixtas, resina y luz led». La cultura japonesa Las geishas son oníricas, retratos contemporáneos que representan esa mezcla de misterio, sensualidad, fragilidad y fuerza de lo femenino. Aída Miró las pintó mientras estaba finalizando su tesis doctoral sobre danza butoh, ya que según explicó en la nota, ella siempre había estado inmersa en la cultura japonesa. Miró también añadió que para las payesas utilizó referencias de fotografías que tomó en Ibiza a algunas integrantes de la Colla de l’Horta de Jesús. «Quería captar esos momentos íntimos al vestirse y emprendarse antes de bailar, que no puede hacerse una sola, y es ayudada por la madre normalmente. Son tradiciones que se van pasando de generación en generación y me interesa mostrar esa intimidad que es como un ritual» añadió la artista. Los elementos de simbología sagrada, como la semilla de la vida que es considerada un símbolo de fertilidad y bendición, también aparecen en las pinturas de la artista.