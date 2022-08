El tándem perfecto para este verano: sexo e imaginación, encuentros casuales junto viejos conocidos o extraños, en lugares inimaginables, en la intimidad, o a plena luz del día, con o sin acompañamiento de juguetes eróticos… El verano es el momento idóneo para dejar volar nuestra imaginación y las fantasías sexuales son universales.

Fantasear es una de las actividades más eróticas que existen, una extensión de nuestra sexualidad dentro de ese campo ilimitado que es nuestra imaginación. De hecho, una fantasía sexual es una representación mental en la que evocamos situaciones sexuales que nos gustaría vivir (o tan solo imaginar) y que nos provoca excitación y nos aleja de nuestra rutina cotidiana. Más allá de los tabús y las repercusiones de la realidad, en el mundo de la fantasía todo está permitido. Nuestra imaginación no tiene límites y nuestra sexualidad tampoco.

Mientras haya comunicación entre la pareja, las fantasías sexuales pueden ser muy positivas y funcionar como un estímulo más que ayuda a mejor y conocer nuestro propio deseo.

Todos tenemos fantasías, pero las mujeres tiramos más de imaginación y de enriquecer las imágenes de forma más detallada

Todos tenemos fantasías sexuales. Aunque, en términos generales, hombres y mujeres somos más parecidas de lo que se podría pensar, sí existen pequeñas diferencias en la forma en la que fantaseamos sobre sexo. Las mujeres acostumbramos más a tirar de la imaginación y enriquecer las imágenes de forma más detallada. No solo nos centramos en lo visual, sino que también entran en juego elementos más sensoriales como el tacto o el olfato. LELO, especializada en bienestar sexual, ha preguntado a diferentes mujeres por sus fantasías sexuales más recurrentes y esto es lo que nos han contado. ¿Echas en falta alguna de ellas?

Fantasías sexuales: estas son las más comunes

1. Sexo con un completo desconocido

Una de las fantasías sexuales que más habitualmente se nos pasa a muchas por la cabeza es tener una relación sexual desenfrenada con una persona desconocida a la que luego no volveremos a ver jamás. Misterio, morbo, miedo… El sexo con alguien que no es nuestra pareja habitual nos permite adoptar otro rol distinto al habitual que resulta de lo más estimulante. Sexo sin juicios ni ataduras, un cocktail perfecto de placer al que es difícil decir que no. Al menos en nuestra imaginación.

2. Tres no son multitud

La fantasía favorita tanto de hombres como mujeres es el trío, un clásico imbatible. Con independencia de la orientación sexual, lo que importa es dejarse llevar y pasarlo bien con otras dos personas. Hay combinaciones para todos los gustos y, a pesar de que una de las fantasías que siempre se repite en la mente femenina es disfrutar de dos hombres dedicados a satisfacer cada uno de sus deseos, el ranking de los tríos más deseados lo encabeza la combinación mujer-hombre-mujer. Parece que las mujeres se encuentran más abiertas que los hombres a explorar los caminos de la bisexualidad y el trío es una ocasión inmejorable para ello.

3. Dominación y sumisión

Recibir órdenes, cumplir deseos, saber que existe otra persona a nuestra completa disposición… las fantasías en las que imaginamos dominar o ser dominadas son una de las más eróticas y estimulantes. Aunque todavía a mucha gente le avergüence admitirlo, también de las más comunes. Afortunadamente, este tipo de prácticas están cada vez más aceptadas, y, siempre que haya consenso y consentimiento entre las partes, suelen generar grandes momentos de placer y diversión.

IDA™ Wave estimula el clítoris y el punto G de manera simultánea

Si lo que te gusta es rendirte y dejar que tu pareja tome el control

Otro clásico de este tipo de fantasías de poder y dominación es la diferencia de edad y la relación maestro/alumno. Resulta de lo más sensual tener sexo con alguien más joven e ingenuo, con todo por aprender y a quién poder enseñarle o aprender nosotras mismas de alguien más mayor y experimentado.

4. Sexo en lugares públicos

En el sexo, es igual de imprescindible tanto el con quién como el dónde. La cama está ya muy vista. ¿Por qué no soñar con hacerlo en algún sitio un poco más especial? Las fantasías en idílicas playas dejándose llevar al ritmo de las olas son una constante y, el sexo en el agua, el lugar más deseado.

Cualquier sitio es bueno para salir de la rutina

En otras ocasiones, sin embargo, el romanticismo se deja a un lado por el “aquí te pillo aquí te mato” y la urgencia del deseo. La fantasía se traslada a lugares más accesibles, aunque menos idílicos. Ascensores, portales mal iluminados, aparcamientos, la mesa del despacho en la oficina, probadores de ropa, cines o baños públicos de restaurantes, trenes o aviones. Cualquier sitio es bueno para salir de la rutina del dormitorio. La única condición para hacerlo más excitante es que sea un lugar público y que exista el riesgo de ser descubierto o visto por otros.

Las situaciones que conllevan peligro y aventura provocan un aumento de la dopamina

Y es que las situaciones que conllevan peligro y aventura provocan un aumento de la dopamina, neurotransmisor que procesa los estados de emoción positiva. Por eso últimamente, muchas mujeres también se están apuntando a la fantasía del amor propio en lugares públicos

5.Sexo por control remoto

Hay una práctica sexual que cada vez es más común en el imaginario de las mujeres: "El Teledidonic". Consiste en tener sexo a través de juguetes controlados por control remoto y es una de las fantasías más fáciles de hacer realidad.

Alcanzar la fantasía con un solo click

Potente y placentero, el mando a distancia de este pequeño vibrador permite seleccionar la intensidad y alcanzar orgasmos sincronizados, controlando las vibraciones mientras se hace el amor.

Desde fantasías sexuales perfectamente realizables hasta otras mucho más fantasiosas, las hay para todos los gustos y colores. La mayoría son mucho más comunes de lo que podemos pensar y todas tienen un punto en común: la huida de la monotonía. Y es que dar rienda suelta a tus deseos más íntimos le pondrá mucho más picante a tus relaciones. Deja volar tu imaginación y disfruta de un verano cargado de fantasías… ¡seguro que puedes hacer realidad alguna de ellas!