Los pantalones mantendrán su protagonismo. Las prendas típicamente veraniega , como la falda y el vestido, no serán tendencia este año. Además, los pitillos pasarán a un segundo plano y aparecerán nuevos modelos de pantalones muy diversos.

Ejemplo de ello es el look que lucne ya influencers como María Pomo o Paula Echevarría en sus redes sociales y que han conquistado a sus seguidoras. María Pombo luce un top de Tipitent de talle alto y un culotte estampado de rosetones con flores y plantas, que combina con camiseta naranja de escote asimétrico y merceditas.

Paula Echevarría ha apostado por un look de Mango que le queda como un guate y que es ideal para esta época.

Estos son los pantalones que mejor te quedan según la forma de tu cuerpo

No existe el cuerpo perfecto. O, mejor dicho, no existe un único cuerpo perfecto. Todos lo son, se trata de potenciar nuestros atributos y disimular aquellas partes que no nos gustan tanto. Y ya no es sólo una cuestión de autoconfianza, que también es necesaria, sino de utilizar la moda y sus secretos a la hora de enfundarnos una prenda.

No sólo valen los cuerpos delgados. Existe un pantalón ideal para resaltar cada tipo de anatomía: curvas, pocas caderas, piernas largas, piernas cortas, trasero prominente, muslos anchos, muslos estrechos... Pero, para atinar en la elección hay que realizar un ejercicio previo de autoanálisis: dime qué tipo de cuerpo tienes y te diré qué tipo de pantalón te encaja.

Cuerpo recto

Pantalón de pitillo jaspeado de Zara: 25,95 euros

Pantalón chino fucsia de Zara: 29,95 euros

Si no tienes demasiadas curvas, el pantalón que mejor te moldea es el de talle alto y de bajo ajustado, ya conseguirá definir mejor cada parte de tu cuerpo.

Cuerpo de reloj de arena

Pantalón de traje de lino, Mango: 19,99 euros

Leggins con costura decorativa de Mango: 19,99 euros

Este tipo de anatomía acepta cualquier tipo de pantalón, por lo que, si tienes esta forma, estás de suerte. Ten en cuenta que la tonalidad también influye en los resultados; así, los colores oscuros estilizan las piernas y los colores claros tienden a sumar algo de volumen.

Cuerpo de pera

Pantalón de crepé con encaje de Kiabi: 18,00 euros

Pantalón cropped con cinturón de Kiabi: 20,00 euros

Las chicas con el cuerpo de pera tienen muchas curvas, que a veces buscan disimular. Para este caso, lo mejor es elegir un pantalón recto que no tenga estampados o demasiada decoración en la zona de las caderas.

Otra opción, son los pantalones acampanados ya que el hecho de que sumen volumen al final de las piernas compensa y estiliza la anchura de los glúteos.