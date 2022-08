«Habría que investigar el pasado fenicio-púnico de ses Salines de Ibiza»

En función de sus proyectos como arqueólogo, Marcus Heinrich Hermanns vive a caballo entre Alemania y Ibiza, donde pasó desde los seis años hasta la selectividad. Acaba de impartir un curso de buceo científico en Alemania antes de regresar a la isla para recoger su segundo Premi 8 d’Agost.

En Ibiza le conocemos, principalmente, por la arqueología subacuática, pero ahora le han distinguido por ‘El patrimonio minero de las Pitiusas’.

Hay una relación entre los dos ámbitos. Con los trabajos para la carta arqueológica del patrimonio sumergido, se encontraron unos lingotes de plomo de época prerromana en Cala d’en Ferrer, cerca de Illa Murada. De allí surgieron preguntas sobre el comercio con recursos metalíferos y el papel que jugaba Ibiza, por su situación estratégica. Se llevó a cabo el proyecto de excavación arqueológica de s’Argentera, de 2011 a 2016, pero el patrimonio minero va mucho más allá. Incluye la arcilla para la cerámica, que en el museo se puede comprobar que era muy importante en la isla. También las canteras o ses Salines, donde se debería profundizar en las investigaciones sobre el pasado fenicio-púnico y romano, ya que la primera documentación escrita que tenemos es de época islámica.

¿Se puede distinguir las canteras más antiguas de la isla?

Es muy difícil datarlas, pero podemos tomar muestras del contexto arqueológico, compararlas con las de la explotación y comprobar si coincide su formación química y geológica. Seguramente una de las canteras más antiguas es la de sa punta de ses Portes. Tenemos sarcófagos de marés, como en los hipogeos del Puig des Molins, que son un indicio de que existía una explotación de este material en época púnica. Además, en sa Punta de ses Portes hay un sarcófago inacabado, que ahora se encuentra sumergido, con las mismas medidas que los de es Puig des Molins, así como los restos bajo el agua de una estructura de amarre. En tierra, hay una serie de restos de edificios que podrían ser talleres y alojamientos para los operarios de la cantera, pero falta un estudio arqueológico en condiciones. Ya dentro de las dunas, mirando a los estanques, existen restos de un edificio, probablemente de época romana, que sería muy interesante conocer si formaba para de las salinas o de la cantera.

¿El gusanillo por la arqueología le surgió recorriendo Ibiza en excursiones?

De pequeño hacía mucho senderismo con mi padre los fines de semana y en Ibiza siempre encuentras restos de cerámica o de infraestructuras agrarias e hidráulicas. Me encendió la curiosidad y después, cuando íbamos a visitar la familia a Alemania, aprovechábamos para visitar algún museo. Pero no me lancé directamente a estudiar Arqueología, sino que primero empecé Historia y Filología Clásica.

¿Conoció s’Argentera en esas excursiones o como arqueólogo?

Es fácil conocerla, porque se ve desde la carretera yendo de Santa Eulària a Sant Carles. Pero sus valores y la arqueología minera no se aprecian a primera vista, solo las edificaciones del siglo XIX y XX. Excavamos un punto en s’Argentera donde teníamos evidencias de una posible explotación prehistórica, pero no la podemos datar. Observamos que son galerías muy estrechas, redondeadas. En cambio, en una fase posterior islámica, del siglo XII, ya tienen ángulos rectilíneos porque se usaron otras herramientas en la veta.

¿No reconocemos el valor que tienen estas minas?

Como todas las minas abandonadas, son zonas conflictivas. Su cambio para usos museísticos, como el parque minero de Almadén, es difícil, más aún con el paso del tiempo. S’Argentera, en este largo intermedio se aprovechó como vertedero y ha tenido consecuencias que dificultan la valoración de los terrenos.

¿Cuándo se abandonaron los trabajos?

Oficialmente, en 1907. En los 50 se dio el último intento a una reexplotación, cuando vino la Compañía Minera Bético Manchega, pero tuvieron problemas logísticos. Las últimas concesiones caducaron en 1983, pero no llegaron a ponerse en marcha.

¿Quiere volver a excavar allí?

Quedan cosas por investigar, sobre todo la parte que identificamos como prehistórica o protohistórica. En su momento, tomamos muestras de la galena argentífera para compararlos con otros nódulos del yacimiento de sa Caleta. Comprobamos que coinciden en parte, por lo tanto, ahora sí que tenemos la evidencia arqueológica de que las minas se explotaron en época fenicia y solo falta identificar en el terreno estas explotaciones.

¿Las civilizaciones posteriores siguieron explotándolas?

Fue intermitente. Tenemos constancia de la época fenicia y, por hallazgos de cerámica y ánforas, de la romana, aunque no hemos podido identificar las improntas directamente en la explotación. Igualmente, por la cerámica y análisis radiocarbónicos, sabemos que se trabajó en época islámica durante los siglos XI y XII. Después de la conquista catalana, tenemos documentos que hablan de una explotación y, a raíz de del Plan de Mejoras, hubo otra explotación en siglo XVIII. La nueva de Minas del siglo XIX recuperó la actividad hasta 1907-1911, cuando se acaban los trabajos por problemas tecnológicos.

¿Era mineral de calidad?

Siempre se habla de una alta ley de plata. Es muy fácil el proceso metalúrgico para obtener la plata de la galena argentífera y separarla del plomo, que se destinaba a otros usos. Los romanos usaban el plomo para las tuberías o las placas que protegían los cascos de los barcos del 'Teredo Vavalis' [carcoma marina].

¿No había este tipo de placas en el Grum de Sal [un pecio romano frente a sa Conillera que excavó Hermanns]?

Sí, además de un lingote de plomo. Hay otros lingotes romanos procedentes de colecciones particulares o de anclajes de ses Figueretes, donde también se hallaron restos de estas planchas de plomo. Son frecuentes en los derrelictos, pero en Ibiza no se habían encontrado en los propios barcos.

¿Prepara nuevos proyectos de arqueología subacuática?

Tengo en mente un par de sitios en Ibiza y Formentera interesantes y bastante accesibles. Debería hacerse una planimetría y un seguimiento regular de la evolución de estos yacimientos, para comprobar si queda afectado por la acción del hombre o, al menos, para documentarlos en profundidad. Es un trabajo que nunca acaba y esto provoca que la arqueología sea tan costosa, tanto la marítima como la terrestre.