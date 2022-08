Anticiclón, calor africano, ola de calor son algunas de las expresiones que resuenan en nuestros hogares cuando encendemos la televisión. A menudo el efecto de estas palabras es hacernos sentir aún más calientes de lo que ya estamos. Las noches, entonces, son difíciles de afrontar: damos vueltas en la cama en busca de un rincón más fresco del colchón. Una infusión de karkadè o de romero puede saciar nuestra sed, pero necesitamos algo más para descansar aunque tengamos aire acondicionado. En este artículo, veremos qué sábanas nos permitirán dormir felizmente sin estar empapados de sudor.

Como es habitual, cuando el calor empieza a hacerse notar, una de las recomendaciones más frecuentes es la de vestir tejidos naturales. El lino y el algodón, por supuesto, son una de las opciones más obvias. Desde luego, no elegiríamos franela, sino un tejido muy denso como el algodón percal. Se trata de un algodón muy fino que suele utilizarse para la fabricación de ropa de hogar. El número de hilos por centímetro cuadrado se indica en la etiqueta de los tejidos de algodón percal. Cuanto mayor sea el número de hilos, mayor será la calidad del algodón gingham. Es un algodón con un tejido denso y, por tanto, opaco. Es suave, lisa y transpirable al tacto. Por lo tanto, son el mejor algodón para las sábanas de verano. Sin embargo, también hay nuevos tejidos naturales en los que podemos confiar, aunque son menos económicos que el algodón.

Hojas de bambú

Los tejidos fabricados con fibra de bambú son muy suaves. Esta característica no desaparece con los lavados y no se necesita ningún tipo de suavizante. Otra ventaja de las sábanas de bambú es su capacidad para alejar la humedad del cuerpo y liberarla al ambiente exterior. También son excelentes para los alérgicos, ya que son resistentes a los ácaros y a los alérgenos. Las sábanas de bambú se secan muy rápidamente y no necesitan secadora. Una desventaja, quizá la única, es la escasez de colores en los que están disponibles las planchas de bambú.

Cáñamo

Una nueva posibilidad es el tejido de cáñamo. El precio, por desgracia, es ligeramente superior al estándar. Visualmente aparece como arrugado, pero esto también es una característica positiva, ya que no es necesario plancharlo. Tiene la particularidad de ser un fuerte aislante térmico, por lo que no sentimos ni frío ni calor. En la lavadora no encoge más que un 4/5%. Las sábanas de fibra de cáñamo no son atacadas por las polillas, son antifúngicas y antimicrobianas.

Estas sábanas son suficientes para dormir fresco aunque el calor en la casa sea insoportable.