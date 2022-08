«La promoción de Doña Letizia para la moda de Ibiza es impagable»

«La promoción que la Reina Letizia está haciendo de la moda de Ibiza es impagable», afirma la consellera insular de Industria, María Fajarnés, apenas unos minutos después de regresar de Mallorca, a donde acudió para asistir a la recepción ofrecida por los Reyes a la sociedad civil de las islas en los jardines del Palacio de Marivent. «Es un orgullo», continúa la consellera, que destaca el impulso que supone no sólo para las marcas que escoge sino para la moda Adlib. «El jueves, cuando distinguí de lejos el vestido de Charo Ruiz sentí una satisfacción enorme. Me salí de la fila y fui a decírselo, pero la Reina no se lo creía», recuerda antes de insistir en la importancia de que alguien como ella «que tiene que hacer equilibrios y medir mucho qué se pone en sus apariciones» se decante por firmas de la isla. «Deja claro que le gusta y que se siente cómoda con ellas», añade.

La consellera considera que la Reina tiene muy en cuenta la moda de la isla ya que no sólo forma parte de su armario sino que, además, este año hubo varios diseñadores de Adlib invitados a la recepción, algo que no había pasado en otras ocasiones. Además de Charo Ruiz, acudieron a Marivent Tony Bonet, Lali y Toñi Riera, de Ibimoda, y Patricia Monjo, de Espardenyes Torres. Ayer, ya era imposible comprar el vestido de Charo Ruiz que lució la Reina, en ninguno de los tres colores. «Ya le dije esa misma noche que tendría una rotura de stock», afirma la consellera, que detalla que esto mismo le ha pasado, por segunda vez, a las artesanas de Espardenyes Torres. «El año pasado, cuando las llevó en Lluc ya tuvieron un boom. Este año me explicaban que desde que las volvió a llevar miran cada rato el correo por si les llegan nuevos pedidos», explica antes de continuar: «En el caso de Charo Ruiz tienen una producción mayor, pero en una firma tan artesanal como es Espardenyes Torres decían que van a tener que trabajar 24 horas, a sol y sombra, para poder atender todos los pedidos». Para la noche en Marivent, la consellera escogió, obviamente, un estilismo muy ibicenco. De Teresa Bermejo, una de las pioneras de la moda Adlib. Se trata de un vestido, confiesa, que recuerda haber visto, de niña, en el escaparate que la diseñadora tenía en el barrio de la Marina. «Decía que era el vestido de mis sueños», comenta.