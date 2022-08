Charo Ruiz: «Al ver a la Reina con mi vestido sólo me salió decirle que estaba guapísima»

No se lo podía creer. La diseñadora Charo Ruiz sabía que Doña Letizia había comprado dos vestidos suyos, pero lo último que se esperaba era que escogiera uno de ellos, el modelo Aryana, de la colección Barbary Paradise, para el evento más importante de la agenda de los Reyes en sus vacaciones en Mallorca. La Reina ya había escogido otro modelo suyo, el Aida, de la colección Essentials, blanco y más clásico, en 2020 para su visita a la isla en plena pandemia, así que no pensaba que repitiera con un vestido ibicenco en un acto oficial. Se fue a Mallorca pensando en una gran alegría, su segunda nieta, que estaba a punto de nacer en Can Misses. Y allí se encontró con otra: la Reina luciendo un vestido suyo. De nuevo.

Segunda vez que la Reina escoge un vestido suyo...

¡Estoy tan contenta! Además, sabía que había comprado dos vestidos, pero no sabía que se iba a poner uno de ellos para la recepción en Marivent, que es un acto importante. Fue una sorpresa increíble.

No me diga que podrían haber coincidido con el estilismo.

Pues precisamente durante la cena en Marivent estuvimos comentando cuando la Reina y una investigadora coincidieron con el mismo vestido en una entrega de premios. Le hizo mucha gracia. Alguien, de hecho, me preguntó qué habría pasado si me hubiera puesto el mismo vestido que ella. ¡Pues a mí me hubiera hecho mucha gracia!

¿Cómo nace este vestido?

Tenemos un pintor joven, mallorquín, Sebastián Marc Graham, que es amigo y un artista estupendo. Pinta unas acuarelas... Con él ya hicimos el año pasado el estampado de la colección Ritmo, que tuvo un éxito brutal. Este año me apetecía hacer algo con una planta típica de las islas como es la chumbera. Hizo varias pruebas y escogimos la que nos pareció más interesante. Ves el estampado y si te digo que son chumberas, las distingues, pero si no te lo digo ves unas hojas que hacen un juego de colores muy bonito, pero no se aprecia clarísimamente que son chumberas.

¿Cómo es el vestido?

Tiene el cuerpo engomado, lo que hace que se ajuste muy bien, con un escote bardot y forma de corazón en el pecho que le quedaba precioso. ¡Qué bien lo lucía!

Imagino que habrán vendido ya unos cuantos.

El vestido aún puede encontrarse en las tiendas físicas y en nuestra tienda online desde que apareció con él en Marivent hasta la mañana siguiente se han vendido como una quincena. Y no sé si tenemos más stock. Además, es un vestido que ahora está rebajado. Costaba 439 euros y se queda en 351 euros.

¿Es un vestido que queda bien a cualquier cuerpo?

Sí. Es un vestido que al ser engomado recoge muy bien el pecho. También deja los hombros al descubierto y eso siempre es muy favorecedor. Además es un tejido de voile de algodón con un acabado un poco sedoso. Tiene mucho movimiento y es muy fresco. Con todas estas características sólo puede favorecer. Toda la colección sienta muy bien: vestidos, falditas cortas, crop tops... Está gustando y se está vendiendo mucho. Tanto en el color naranja que llevó la Reina como en los otros dos: las chumberas con el fondo negro o con un azul precioso.

Doña Letizia escogió el color naranja, una opción mucho más atrevida que la otra vez, ¿no?

Sí, en 2020 escogió un vestido blanco. Creo que el jueves acertó muchísimo con el vestido porque no te puedes ni imaginar el calor que hacía en Marivent. Al ser tan liviano y llevar el pelo recogido iba bastante fresquita. Tuvo mucha aceptación y creo que es por eso, porque es ligero, favorecedor, con movimiento, muy veraniego.

¿Cómo llega ese vestido a la Reina?

Su estilista se puso en contacto con Alberto Amador, de mi equipo. Ellas ya habían visto los modelos y pidieron que les mandáramos varios, los que les gustaban. La Reina escogió dos. Devolvió los que no se quedó y pagó los que sí.

Dicho así es como cuando cualquiera hace una compra online, ¿no?

Sí, lo mismo. ¡Imagina! A la Reina se le puede regalar cualquier cosa, pero no lo permite. Me parece bien. Teniendo en cuenta todo lo que pasa, creo que se cubre las espaldas. Le gusta algo y lo paga. Me parece genial.

¿Cómo fue ese momento en que se da cuenta de que la Reina lleva un vestido suyo?

[Ríe] Fue muy impactante. Tú te arreglas, llegas a la recepción y hay una cola antes de saludar a los Reyes. La consellera de Industria, María Fajarnés, estaba un poco más adelante en esa cola. Entonces vi que se salía un poco de la fila y me decía «¡Charo! ¡Charo! ¡Que la Reina lleva tu vestido!». Pero yo no la veía bien y le decía que no podía ser, que se habría confundido. Ella insistía en que no, que era uno de los míos, pero yo no lo tenía claro. Así como me iba acercando ya vi que sí, que era mío. Me dio un subidón... Al llegar, saludé primero al Rey y entonces la Reina me reconoció.

¿Le dijo algo?

Le dije que estaba guapísima. Fue lo único que me salió decirle. A su lado estaba la Reina Madre, doña Sofía, que, según me explicó, le había dicho lo mismo a su nuera cuando la había visto ya vestida para la recepción. Que le encantaba el vestido. ¡Doña Letizia estaba compartiendo esa anécdota conmigo! Fue un momento de felicidad. Es un evento importante, lleva tu vestido, te cuenta esas cosas... Fueron muy cercanos, todo el mundo les pedía fotos y accedían a hacérselas, hablaban con unos y otros. Es la primera vez que la veo tan cercana. La conocía de ferias, de haberla visto, pero eso de que se quede a tu lado y te hable como lo estoy haciendo yo ahora contigo... ¡Que es la Reina!

¿Qué se puso usted?

Un vestido que me había hecho para la fiesta de Dolce & Gabbana. Es un vestido un poco especial, un modelo que sólo tengo yo. Con los hombros al aire y volantes en el escote. De batista bordada blanca con azul marino. La parte del cuerpo engomada, que ya te digo que favorece mucho, y la falda con doble volante. Era muy muy bonito.

Sabemos que en el armario de doña Letizia queda otro vestido de Charo Ruiz que no hemos visto. ¿Qué modelo es?

Pues si te digo la verdad, de todos los que le mandamos sabía que se había quedado este del estampado de chumberas, pero no sabría decirte con seguridad cuál es el segundo que escogió. No lo sé. Fue una sorpresa verla con ese vestido y lo será si la llego a ver con el otro.

En las últimas semanas la Reina ha repetido con un vestido suyo y con unas Espardenyes Torres. ¿Es un impulso para la moda de Ibiza?

Sí, sin duda. En verano a ella le gusta mucho llevar espardenyes. Y las niñas también las llevan. Creo que para la moda de las islas y sobre todo para Ibiza, para nuestra moda, es importante que alguien como ella nos escoja. Es muy importante verla una vez con una prenda de moda ibicenca, pero lo es aún más que repita, porque eso significa que le gusta y se siente cómoda. Ahora me ha comprado a mí, pero quizás mañana lo hará a otro diseñador.

Le falta vestir a la princesa y la infanta de adultas.

Sí, porque a Leonor ya la vestí cuando era sólo un bebé. Me encantaría vestir a las dos, a Leonor y Sofía, pero yo estoy ya agradecidísima. Esto te da mucha energía. Sabes que la Reina compra y se pone lo que le gusta. Y se ha puesto dos vestidos tuyos.

Realeza a un lado, ¿le está yendo bien este primer verano postpandemia?

Sí, a nosotros sí. Muy bien, la verdad. Trabajamos mucho con Estados Unidos y ahí estamos vendiendo muchísimo. Y las tiendas que tenemos en España están yendo muy bien. La de Madrid, las dos de Ibiza y la de Marbella. La hemos montado este verano en el hotel Don Pepe Gran Meliá y estoy sorprendida de lo bien que está yendo.

¿Tiene algún proyecto nuevo?

Pues el más inmediato es hacer colección de invierno. Tenemos ya cuatro tiendas y, exceptuando la de Aguas de Ibiza, porque en invierno el hotel cierra, las demás abren todo el año. Necesitamos artículos para invierno, aunque ya te adelanto que no voy a hacer invierno invierno. Seguiré con tejidos naturales, que para mí es algo importante, pero algo más gruesos que el voile de algodón de verano. Estoy muy entretenida, la verdad. ¡No paro!