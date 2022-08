Un vestido ibicenco para una recepción variopinta

Charo Ruiz no podía contener la ilusión cuando, esperando paciente su turno para saludar a los Reyes y doña Sofía, descubrió que Letizia se había puesto uno de sus vestidos. Sus saltos disimulados de alegría la delataban. La diseñadora ibicenca sabía que le había comprado dos modelos pero no que se iba a poner uno ayer. «Ha sido genial, cómo lo luce», confesó emocionada. «Tejido de vial de algodón cien por cien, estampado de chumbera en color naranja (lo hay en fondo negro y en azul). No es de los caros pero no sé decirte el precio ahora. Se puede ver en la web. El vestido que se puso cuando estuvo en Ibiza se agotó», explicaba sobre la diseñadora, eufórica porque «el vestido sale en todas partes, todo el mundo va a hablar de él».

La de ayer fue una noche en la que se habló de moda, porque fueron muchos los diseñadores y empresarios del sector los que aceptaron la invitación real, entre ellos Patricia Monjo, de la empresa ibicenca Espardenyes Torres, uno de cuyos modelos lucía la Reina en Valldemossa. Si de algo sirve esta recepción, cóctel o encuentro, como quieran llamarlo, es para humanizar a la realeza. Al menos, por el espacio de dos horas se muestran más cercanos, se integran en los corrillos improvisados y se dejan hasta hacer selfies informales en lo que es una toma de contacto con todos los sectores de las islas. Agradan y se dejan querer. La nómina de invitados este año fue algo más reducida que la de 2019. Dos años de pandemia habían impedido organizar la cita con las garantías sanitarias suficientes, así que en esta ocasión y en un nuevo recinto, se convirtió en una de las grandes fiestas del verano, con permiso del Club Náutico de Palma y su cena de Armadores. Los primeros en desfilar ante los Reyes y la Reina emérita fueron las autoridades baleares. La presidenta del Govern, Francina Armengol; o el presidente del Parlament, Vicenç Thomàs; entre otros muchos. No estuvieron ni representantes de Més ni de Podemos, salvo aquellos con cargo institucional importante, como Juan Pedro Yllanes, vicepresidente del Ejecutivo balear. También estuvo Patricia Gómez, consellera de Salud, pero no la acompañó su marido, Juli Fuster. En su lugar, una buena representación del sector sanitario en la que era su primera invitación al cóctel real. Tras el orden inicial institucional, llegó el turno del director de Fomento de Turismo, Eduardo Gamero; la doctora Juana María Román; el cantante Jaume Anglada; el artista Lolo Garner o la agente consular de los Estados Unidos en Balears, Kimberly Marshall. Y después, ya en desorden y conforme iban llegando al palacio, la presidenta de la CAEB, Carmen Planas o el comandante general de Balears, Fernando Luis Gracia. Cocineros, representantes del mundo del arte y la música, la comunicación o la Universidad, entre otros sectores de la sociedad civil balear, también pasaron una noche en Marivent. Una amplia representación pitiusa Los presidentes de los Consells de Ibiza, Vicent Marí, y Formentera, Ana Juan; los consellers Mariano Juan y María Fajarnés; el secretario general de la FSE-PSOE, Vicent Torres; la secretaría general y el presidente de la Pimeef, María Àngels Mari y Alfonso Rojo; el diputado del Congreso Miquel Jerez; el presidente de la Cámara de Comercio, Juan Guasch; el diputado balear Antoni Costa, Lali y Antonia Riera de Ibimoda, Tony Bonet, Patricia Monjo de Espardenyes Torres, la violinista Lina Tur... fueron algunos de los representantes pitiusos en la recepción ofrecida por los Reyes en Mallorca, además de Charo Ruiz, diseñadora del vestido que lució Letizia, que lanzó un simpático guiño a la Reina alabando lo guapa que estaba.