Naranja y muy peri, rojo ardiente y verde brillante. El verano ha comenzado bajo el signo del color y las combinaciones atrevidas. Es una elección que nace de nuestro deseo de reaccionar ante la grisura del invierno y el aislamiento impuesto por la pandemia. Expresa el deseo de volver a la vida, de salir a conocer gente y de abrirse de nuevo al Mundo. Los brillantes colores vitamínicos nos acompañarán durante los largos días al aire libre y los meses de vacaciones y libertad. La moda ha poblado las pasarelas de color y fantasía, luz y brillo. ¿Tenemos que renunciar a la elegancia del negro por esto?

Un color atemporal

Los colores de moda nos fascinan, seamos sinceros. Todos tenemos al menos una prenda con los colores del verano en nuestro armario. Pero hay quien sigue amando la elegancia del negro. ¿Está realmente pasado de moda? Los estilistas responden que no. A pesar de la superación de los colores fuertes y brillantes, el negro sobrevive sobre todo en el vestido de vaina, un clásico sexy y elegante que nunca pasará de moda. Es una prenda que está a punto de cumplir 100 años y, sin embargo, no ha envejecido. Propuesto por primera vez por Coco Channel en 1926, nunca ha perdido su encanto a lo largo de los años. Las mujeres más famosas de la moda y el espectáculo lo han llevado. ¿Quién no recuerda a la encantadora Audrey Hepburn en la película Desayuno con diamantes, inmortalizada con un elegantísimo vestido de vaina?

Toda mujer tiene seguramente uno en su armario. Por otro lado, sigue siendo un vestido de gran encanto, muy sexy y también adelgazante. Efectivamente, el negro estiliza y estiliza la figura y te hace parecer más delgada. ¿Debemos renunciar a ella? No, en absoluto. De hecho, los estilistas junto a los colores explosivos han vuelto a proponer el pequeño vestido negro en varias versiones. Veamos cuáles son.

Christian Dior lo propone mini, de absoluta sencillez con la única peculiaridad de un lazo que se anuda justo encima del pecho.

Hermès lo presenta de nuevo en versión mini con escote barco y motivo de rombos ribeteados en plata.

Los influencers lo llevan en diferentes versiones. Lo hemos visto muy sencillo y versátil, con cuello redondo y sin mangas, pero siempre más bien corto para estilizar las piernas. O con unos simples tirantes y un escote pronunciado hasta la cintura. Y con una longitud generosa, hasta el suelo, en proporción con el escote. Por último, se ha rebajado con zapatos lacados de colores brillantes.

En resumen, se acabaron los morados y los naranjas, podemos llevar con seguridad nuestro pequeño vestido negro, que sigue siendo un clásico del armario y nunca pasará de moda. Incluso podemos elegirlo para una boda siempre que sea por la noche. De hecho, el negro, especialmente en este modelo, ya no se considera un signo de luto, sino el color de la sensualidad.