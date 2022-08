La Banda y el Cor Ciutat d’Eivissa, por fin juntos sin distancias ni mascarillas

La Banda Simfònica Ciutat d’Eivissa, dirigida por Miquel Àngel Aguiló, y el Cor Ciutat d’Eivissa, con Miguel San Miguel a la cabeza, podrán disfrutar por fin este sábado de un concierto conjunto sin restricciones sanitarias. Eso significa que los músicos y coristas actuarán en el parque Reina Sofía liberados de las mascarillas y sin tener que guardar las distancias, lo que permitirá que la partición sea superior a la de anteriores eventos. En total, está previsto que se junten sobre el escenario cerca de una centenar de personas. Aunque la banda del Patronato de Música de Vila ya ha tenido ocasión de experimentar ‘la normalidad’ en actuaciones en público previas, para el coro el del sábado será su primer concierto sin limitaciones covid, como señala su director, Miguel San Miguel.

Aguiló destaca no solo la vuelta a la normalidad sino también el hecho de que, entre los más de 50 músicos que participarán, haya mucha juventud «muy preparada y con ganas».

La banda lleva casi dos meses ensayando el programa para este concierto de las Festes de la Terra. Su director explica que el repertorio escogido para la ocasión es «muy potente y difícil de tocar» y que confía en que «gustará mucho al público» porque gran parte de las piezas «invitan a bailar o a moverse al menos».

Durante la primera parte, solo estará en el escenario la Banda Simfònica Ciutat d’Eivissa. El evento comenzará con la ‘Suite nº 2’ de Alfred Reed, «una pieza muy colorista» compuesta por cuatros movimientos: ‘Son montuno, ‘Tango’, ‘Guaracha’ y ‘Pasodoble’.

A continuación sonará ‘Danzón nº 2’, una obra «con ritmos caribeños» del compositor mexicano Arturo Márquez.

«Las dos composiciones son de envergadura, cada una dura prácticamente quince minutos, y suponen un reto para la banda por su dificultad», afirma Aguiló.

Dos clásicos del musical

Coro y banda actuarán juntos en la segunda parte, dedicada a las bandas sonoras de dos de los musicales más famosos de la historia, ‘The sound of music’, en España conocido como ‘Sonrisas y lágrimas’, y West Side Story.

Del repertorio compuesto por Richard Rodgers, las formaciones musicales de Vila interpretarán ‘The sound of music’, ‘My favorite things’, ‘Edelweiss’, ‘Do-Re-Mi’ y ‘Climb every mountain’. El músico Pablo García, flautista en la Banda Simfònica Ciutat d’Ibiza, ha hecho unos arreglos para que las piezas las puedan ejecutar los integrantes de esta agrupación musical. De la banda sonora creada por Leonard Bernstein para West Side Story, que el año pasado cumplió 60 años, músicos y cantantes interpretarán seis temas: ‘Tonight’, ‘I feel pretty’, ‘Maria’, ‘America’, ‘One hand, one heart’ y ‘Somewhere’.

En esta segunda parte intervendrán tres solistas, el barítono Javier Chivite y las sopranos Ana Molero y Yolanda Veny. En total, participarán 45 cantantes de este coro amateur, según adelanta su director. Sus integrantes llevan desde el pasado mes de abril preparando las composiciones para este concierto y también su intervención en la misa de Santa María, que se celebrará mañana a las 19 horas en la catedral y que oficiará el obispo de Ibiza, Vicent Ribas.

El coro de Vila acompañará la liturgia interpretando varias piezas, entre ellas ‘Missa brevis nº 9 en si bemol mayor’ (KV 275), de Wolfgang Amadeus Mozart. Como explica Miguel San Miguel, «esta obra la compuso Mozart cuando tenía 20 años y ya era un maestro consumado. Fue una pieza que en su época causó revuelo en el seno de la Iglesia porque el primer movimiento era más alegre de lo habitual en este tipo de composiciones», explica el director del coro. La formación coral ya interpretó en Semana Santa la ‘Missa brevis nº9’ de Mozart, pero en este caso se han hecho cambios para adaptarla a la liturgia. San Miguel destaca «el excelente trabajo de Pablo García Ortiz», miembro de la Banda Simfònica Ciutat d’Eivissa, que acompañará al coro en este caso como pianista. «No es fácil tocar una obra pensada para orquesta y adaptarla al piano», comenta San Miguel.

Durante la celebración religiosa, el coro cantará otras piezas como el ‘Ave verum’ de Mozart, el ‘Ave María’ de Raymond Andrés, el ‘Aleluya’, de Miguel San Miguel, y, por supuesto, el himno a Santa Maria, ‘Set segles fa’.