Ángel nieto, siempre con nosotros

Al año de la muerte por accidente de tráfico de Ángel Nieto, como homenaje simbólico al 12+1 veces Campeón del Mundo de Motociclismo, se inauguró un mural realizado por nEcko, emplazado en el lugar del siniestro, en la carretera de Sant Miquel. El 3 de agosto de 2022 haría cuatro años que el mural se inauguró.

Su amigo íntimo, Ricardo Urgell, que vive próximo al fatídico lugar donde se truncó la vida de Nieto, encargó a nEcKo la realización del mural, que junto con la familia del aclamado deportista y la fundación creada con el fin de proteger su legado y llevar a cabo iniciativas a favor de accidentados de tráfico y jóvenes deportista, definieron los mensajes que la obra debía transmitir.

Todo ello fue traducido en imágenes por nEcKo y Tito. En el verano de 2018, ambos artistas realizaron el mural que aglutinaba las ideas y conceptos: un enorme corazón, la corona laureada, símbolo de las victorias, el emblemático 12+1, y centrando la composición el rostro del admirado deportista, ejecutado de una manera muy realista, y del que surgían haces de luz dorada.

La obra volvió a ser noticia porque el pasado 19 de julio, el respetado mural (no había sido intervenido ni vandalizado en sus 4 años de vida, algo bastante inusual en el mundo del grafiti), fue blanqueado, pero no con el deseo de destruirlo, sino por las necesidades de mantenimiento del edificio y la falta de comunicación entre los interesados que provocaron la desaparición de la imagen, que no del espíritu de la obra ni de su intención.

La rápida reacción de los propietarios del edificio y del propio artista ha subsanado el grave error de comunicación, y ha permitido que el 23 de julio nEcKo y Chine iniciarán las primeras intervenciones, medidas y bocetos del nuevo mural, que conservará el diseño y los conceptos pero cambiará los colores y tonos, para distinguirlo de la versión anterior. Los rayos que parten del corazón y rostro del deportista serán azules, los tonos de spray: Lluvia, Argo y Libertad, frente al amarillo reinante de la primera versión. También cambiará el color de la corona victoriosa.

Este mural hace guiños al mundo grafitero en su ejecución, tanto en la manera en que las letras y números se materializan (una de las formas más elementales de expresión del grafiti). Pero también utiliza recursos más plásticos como la utilización de transparencias, la superposición del famoso ‘12 +1’ al apellido del deportista, así como la forma en cómo se ha realizado el corazón, las hojas de laurel y el rostro de Nieto que son cuarteados, seña de identidad técnica de nEcKo, influenciado por el abocetamiento que sufren las figuras y formas del cubismo sintético.

La jornada del 23 de julio está definida por la incidencia del sol, como en realidad todos los días, en plena canígula veraniega, los artistas empiezan a las 7 de la mañana y permanecen pintando hasta medio día, el calor hace imposible mantenerse en el lugar. El tráfico rueda cerca. Al principio impone, pero solo al principio. La concentración anula el ruido de los coches y el stress de estar a pie de carretera. Separados por una banda de señalización de plástico, atada a las señales de tráfico.

En la segunda jornada de trabajo, 24 de julio, los rayos azules ya son definidos en los 22 m. de anchura del muro y las primeras estrellas coronan los 5,5 metros de altura. El bosquejo del corazón y las hojas aparecen. El andamio empieza a moverse por la anchura del muro. Las lesiones de nEcKo relentizan la ejecución, hay que mover dos cuerpos de andamio con cuidado, el calor tampoco ayuda. Al mediodía se parará. Las temperaturas siguen siendo altas hoy. Estamos en plena ola de calor y la sombra desaparece de la fachada.

El 26 de julio, se inicia la tercera jornada de trabajo. Se empieza a definir la corona de laurel con sus primeras hojas: marrones, Chiapas y Diango, naranja Fénix, y amarillos, El Dorado y Medio. El corazón empieza a ser coloreado: rojo Madrid y rosa Erika, queda centrado con el diseño del apellido. La calidez del color rojo focaliza la superficie del muro. Visualmente centra la composición. Parece que el calor da cierta tregua a primera hora de la mañana pero Aemet indica 33º a las doce del medio día.

La idea es terminar este fin de semana. El día tres, miércoles, es la fecha límite, la del aniversario. Empieza la cuarta jornada. El sábado 30 de julio, el trabajo vuelve a comenzar temprano, el calor va aumentando progresivamente, al igual que la frecuencia de los vehículos. El andamio se vuelve a colocar en el centro del mural, es el momento de ejecutar el rostro. El spray negro va definiendo mediante trazos, el cabello y el contorno, la característica mirada de Nieto, las líneas expresivas de su cara. Es la ejecución más lenta. Es temporada alta, no podemos olvidarlo. La isla está llena de turistas y coches de alquiler. La jornada vuelve a teñirse de negro. Parece casualidad, hoy nEcko y Chine han comenzado con el color negro. Ha vuelto a haber un accidente de tráfico mortal a pocos kilómetros y apenas una hora.

Llegamos a la recta final, se define el rostro, se aboceta la superficie mediante una gama de grises: Antracita, Perla, Medio y Lobo. El domingo 31 de julio, llueve un poco, se refresca el aire y permite terminar el mural. Truenos suenan a lo lejos. Alguien muy lejos parece estar quemando ruedas. Suena ronco y a intervalos. El cielo se cubre de nubes grises, un rayo calienta el aire por el que se mueve las nubes. Otro rugido de nubes. Las cubiertas se calientan y resbalan. Brota humo de las estrellas y del derrape.

La familia y los amigos volverán a reunirse en el lugar. En realidad, Ángel Nieto no se ha ido, ‘12+1’ forma parte de la cultura española. El hito histórico y deportivo de Ángel Nieto definió un carácter y una deportividad de la que se hace gala aún hoy en día. Nieto forma parte de lo que somos y de cómo somos.

Se volverá a convocar a los moteros para que celebren al campeón Nieto. En señal de respeto volverán a quemar ruedas.

Nuria del Río Pinto | Historiadora y crítica de arte