Karlus Ramis da una vuelta de tuerca a la popular canción de Ibiza ‘Flors de baladre’

Llevar la popular ‘Flors de baladre’ a la realidad de nuestros es días. Es lo que hace el ibicenco Karlus Ramis, de 25 años, en el remix de la mítica canción de Isidor Marí que publica hoy tanto en Youtube como en varias plataformas digitales de música.

Carlos Ramis Palau (Karlus, de nombre artístico), mantiene la letra de la versión original, pero añade unas estrofas de creación propia. Varias de ellas, tras los primeros versos del tema de Isidor Marí, están inspirados por la pandemia y el confinamiento. Remiten a la salud mental, la soledad, el encierro...

Otras de las estrofas añadidas, en la parte final de la canción, suenan en castellano. En ellas, el informático ibicenco se mete en la piel de un inmigrante que trabaja en la isla. Esta parte nueva de su versión de ‘Flors de baladre’ denuncia la marginación que sufren algunas de estas personas. Ramis explica que una de las palabras del vocabulario de Ibiza que le dan más rabia es «mursianu», con la que tradicionalmente se ha referido la sociedad de la isla a los inmigrantes españoles no catalanoparlantes, por esa connotación despectiva que trasuda. «Es algo que a mí no me dirán sólo por el hecho de que he nacido aquí», comenta Karlus, que explica que es completamente autodidacta en el tema de la música. Eso sí, reconoce que le encanta y explica que de pequeño acudió a clases de piano, que dejó. Lo que realmente le gusta, detalla, es la producción musical.

En estos momentos, Ramis, programador informático, vive a caballo entre Barcelona y Ibiza, donde pasa bastante tiempo teletrabajando. El joven, de 25 años, ha rodado un sencillo vídeo para acompañar su versión de ‘Flors de baladre’. Lo grabaron él, su amigo Toni Planells (Slim Samurai) y unas amigas la pasada primavera, en abril. Para ello escogieron como escenario un torrente en la zona de Caló de s’Illa, donde antes de rodar se dieron un chapuzón en la cala, recuerda desde Barcelona, a punto de coger un vuelo hacia la isla. Al final del vídeo, en el que aparece sobreimpresa la letra, se pueden ver, cómo no, las flores de baladre.