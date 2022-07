Alimentación en Ibiza: Dieta mediterránea para los meses de verano

La rutina alimentaria cambia durante los meses de verano por el calor. La dietista ibicenca Marina Ribas recomienda la dieta mediterránea para una buena alimentación en esta época del año. «Hay que asegurar los macronutrientes, con platos equilibrados que tengan carbohidratos, grasas y proteínas», aconseja Ribas, autora del libro ‘Recetas ketomediterráneas’. «Lo importante es cubrir los requerimientos nutricionales básicos y para conseguirlo es crucial el consumo de verduras y hortalizas de temporada», añade, como por ejemplo son el tomate, la berenjena y el calabacín, «que son muy ricos en vitaminas, minerales y con gran contenido de agua» para hidratarse.

La dietista, entusiasta defensora del producto local de Ibiza, confiesa que, según su punto de vista, es esencial «el consumo de pescado, en especial el pescado azul de pequeño tamaño» como la sardina, el boquerón, la caballa y «todo lo que encontramos ahora en esta temporada». Además, recalca que para acompañar la dieta, se deben tomar grasas saludables como el aceite de oliva, los frutos secos y las aceitunas.

«Hay que prestar mucha atención al tema de la hidratación y de las sales minerales, no es solo beber líquidos», destaca Ribas, que recomienda también las frutas y verduras de temporada como la sandía, el melón y el pepino, porque «es verdad que perdemos mucho más líquido a causa de las altas temperaturas».

Helados caseros

La pérdida de apetito debido al calor es normal en verano y no es preocupante: «Para los niños y las personas mayores, que a veces tienen más dificultades para ingerir alimentos, es interesante elaborar recetas que sean más fáciles de masticar como un gazpacho con un huevo duro picado y hacer helados caseros con fruta natural y yogures», asevera Ribas. «Siempre se puede hacer un consumo moderado de carne roja, de una o dos veces por semana», recalca la dietista, que afirma que el pollo, el pavo o el conejo «son carnes con un perfil nutricional muy saludable».

La experta le da mucha importancia al huevo en la dieta diaria porque «nutricionalmente, es una proteína de alto valor biológico». «Unos huevos para desayunar son una opción excelente», asegura Ribas. «Si ingerimos proteínas en el desayuno, nos saciamos mucho más y no tenemos que comer tan a menudo», comunica. «Yo recomiendo no forzar nunca a comer en el desayuno porque es lo que toca, no hay ningún problema en desayunar más tarde o hacer una comida más copiosa», avisa.

Uno de los errores más comunes en la alimentación es «el consumo excesivo de los productos ultraprocesados», ya que, a juicio de Ribas, se abusa mucho del pan de supermercado. «Hay que mirar bien su calidad porque suelen llevar aceites de girasol, azúcares, edulcorantes y otros ingredientes que son innecesarios» en el pan. Además, aconseja eliminar de la dieta de los niños los yogures de sabores, que no sean caseros, y los lácteos azucarados.

Para Marina Ribas, lo esencial en la dieta mediterránea es el consumo del cereal integral, de las hortalizas y del pescado fresco, «todo regado con aceite de oliva», concluye.