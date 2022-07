Los sindicatos y la patronal de empresas de limpieza viaria de Madrid han llegado a un acuerdo para que los barrenderos no trabajen en las tardes de calor extremo, aquellas en las que haya alerta naranja de la AEMET en la ciudad.

La reunión, que ha tenido lugar este martes a partir de las doce y media de la mañana y se ha prolongado hasta las nueve de la noche, se convocó el pasado fin de semana tras el fallecimiento de un barrendero en Puente de Vallecas por un golpe de calor. Un segundo trabajador ha sufrido un accidente similar este martes y se encuentra en estado grave.

El acuerdo entre trabajadores y empresas subcontratadas por el Ayuntamiento, adelantado por El País y confirmado por El Periódico de España, incluye tres fases distintas que van en función de las alertas de la AEMET.

Con alerta amarilla, se elimina el desbroce de los turnos de tarde. Con alerta naranja, esto es, con temperaturas a partir de 39º como en los últimos días, se suprime el barrido manual en el turno que va de tres de la tarde a diez de la noche.

“Esta era la condición impepinable”, dice a este diario Sherezade Talavera, responsable de limpieza viaria de UGT Madrid. De haber existido este protocolo hace una semana, los barrenderos no hubieran salido el pasado viernes por la tarde a trabajar.

Las empresas han aceptado la condición impuesta por los sindicatos, quienes a su vez entienden que cuentan con el visto bueno del Ayuntamiento. Ningún responsable público ha estado presente en la reunión. "Entendemos que el Ayuntamiento ha dado el OK, porque si no no se hubieran hecho variaciones en el servicio. Entendemos que las empresas se han puesto en contacto con ellos y se lo habrán trasladado".

Sin protocolo de calor

Las empresas a las que el Ayuntamiento subcontrata el servicio de limpieza son: Urbaser, para la que trabajaba el barrendero fallecido, Cespa, OHL, Acciona y FCC.

Los pliegos del nuevo megacontrato de limpieza, adjudicado en 2021, no incluyen ningún protocolo frente al calor, como sí lo hacen frente a las nevadas. Además, desde que este entró en vigor el Ayuntamiento controla con mucho más detalle el trabajo de los limpiadores, a los que exige hacer unas rutas en unos horarios muy concretos.

Anteriormente, los limpiadores tenían más libertad para hacer su zona a su manera. En junio, cuando empezó a hacer calor en Madrid, los sindicatos pidieron al Ayuntamiento que permitiera a las empresas flexibilizar estos turnos para evitar riesgos. El área de Medioambiente "permitió alguna pequeña modificación", según los sindicatos, pero las empresas no lo instauraron.

No ha sido hasta este lunes cuando Urbaser ha dado a sus empleados "libertad" para ir por la sombra, aunque su ruta así no lo estableciera.