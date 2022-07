Cuando los arqueólogos sirios se convirtieron en «rescatadores»

Miquel Molist, catedrático de Prehistoria en la Universitat Autònoma de Barcelona, contó a este periódico en abril de 2016 (cuando impartió un seminario en el Museo de la Necrópolis de es Puig des Molins titulado ‘Arqueología y patrimonio de Siria en la actualidad’) cómo los yihadistas del Daesh habían dinamitado los principales restos arqueológicos de Palmira desde que tomaron, a sangre y fuego, la ciudad en mayo de 2015, un año antes. Al menos, los bloques de su Arco del Triunfo (destruido en octubre) se habían «conservado bastante enteros», pero la demolición del templo de Bel en agosto de aquel fatídico año había sido «aún mayor». Se habían producido «pérdidas significativas» porque los integristas habían utilizado explosivos para convertirlo en polvo. Una semana antes de destrozar aquel monumento, el arqueólogo de Palmira Khaled Al Asad, amigo de Molist, era decapitado por el Estado Islámico por negarse a desvelar el paradero de algunas de las joyas de su museo. Alepo, Homs, Bosra… Los integristas no dejaban piedra sobre piedra allí por donde pasaban. «Daesh utiliza el patrimonio cultural como un arma de guerra», avisó Molist.

Ayer, seis años después de aquel curso de Molist, Rima Khawam, conservadora del Museo Nacional de Damasco, ofreció una charla en el salón de actos de la Necrópolis ibicenca sobre la historia y los proyectos de la institución siria que protege sus más valiosos restos arqueológicos. Pero también recordó la importante y arriesgada labor de los arqueólogos de su país durante lo que llamó «el periodo oscuro», los años 2011 a 2015, cuando parecía que los yihadistas iban a imponer la sharía tanto en buena parte de Siria (azotada además por una cruenta guerra civil) como en Irak.

Fue una época en la que los arqueólogos sirios se convirtieron en «guardianes del patrimonio» cultural e histórico y se jugaron la vida en «operaciones de rescate» de piezas que o bien extraían urgentemente de las ciudades sitiadas o quedarían reducidas a escombros si caían en manos de los radicales integristas. El dilema era sencillo: «O perder o rescatar el patrimonio».

«Tuvimos que resistir y asumir nuestra responsabilidad. No era poco lo que estaba en juego: perder o preservar la herencia siria, que forma parte del patrimonio de la humanidad». Recalcó la palabra «humanidad» en cuanto tuvo ocasión, para que constara que no consideran únicamente suyos sus monumentos.

En lugares seguros

En aquellas operaciones de rescate siguieron «el ejemplo de países en conflicto como Irak, que en 2003 ya había visto golpeado su patrimonio durante el saqueo de sus tesoros depositados en Bagdad».

«Vaciamos las vitrinas y escondimos las obras maestras en lugares seguros», contó Khawam. Todo excepto las grandes esculturas: «No tuvimos más remedio que dejarlas en su lugar». El Museo de Damasco acogió en sus instalaciones seis colecciones arqueológicas que fueron «repatriadas» a la capital siria desde lugares donde la guerra estaba dejando un rastro de muerte y destrucción sin precedentes: hasta allí llegaron piezas de Alepo, Homs, Palmira, Deir ez Zor, Hama y Raqqa. Algunas de esas ciudades, como Alepo, quedaron convertidas en una inmensa ruina.

¿Por qué en Damasco? Porque su museo se libró de los bombardeos. Los museos de Alepo, Homs o Palmira no tuvieron tanta suerte, señaló Khawam, que explicó que un misil «penetró tres plantas» de este último. Recientemente han restaurado (a veces con la colaboración de arqueólogos polacos) «cientos» de esculturas destrozadas del Museo de Palmira, tras la liberación del enclave.

Khawam mostró imágenes de las instalaciones del Museo de Damasco que convirtieron en «la salvaguarda» de las colecciones rescatadas. Llegó un momento en que aquellas «decenas de miles de piezas» ya no cabían en sus almacenes: «Entonces las dispusimos en las salas de exposiciones, que estaban cerradas a los visitantes [a causa de la guerra]. Las transformamos en salas de conservación». Bajo aquellos techos amontonaron, bien embaladas y protegidas, así como nuevamente documentadas e inventariadas, esculturas funerarias del periodo romano, una minúscula tablilla de escritura cuneiforme de Mari... Todo lo que pudieron salvar. También preservaron material prehistórico que trasladaron a Damasco «antes del covid gracias a una misión de rescate» llevada a cabo en regiones que «estaban bajo control de Daesh, como El Kowm».

«Una pena, lo dinamitaron», exclama la arqueóloga al recordar lo que sucedió con el templo de Bel. ¿Será posible restaurarlo? «Hay dos corrientes: la que quiere intentarlo y la que no porque considera que quedó muy destrozado. Tenemos la documentación para hacerlo, eso sí». La decisión será «política». Como sugirió la arqueóloga, reconstruir el templo, aunque sea con los pocos elementos que quedaron intactos, podría ser «una forma de resistencia ante el terrorismo».

Rima Khawam es doctora en Arqueología, conservadora del departamento de Prehistoria del Museo Nacional de Damasco y codirectora científica de las excavaciones al yacimiento de Tell Aswad (Siria). Es investigadora asociada del equipo Archéorient de la Maison de l’Orient et de la Mediterranée (Lyon, Francia). Ha trabajado en la Dirección General de Antigüedades y Museos de Siria desde 2013. Ayer invitó a los asistentes, a los que habló en castellano, a visitar Damasco. Explicó que allí ya no tienen que enfrentarse al "fuego" del conflicto bélico, pero sí a otra guerra "muy dura, la económica".