Paellas para todos en es Canar

El menú principal en los restaurantes de es Canar estaba muy claro ayer: las paellas de todo tipo. «Las raciones que van a salir de esta paella son para aproximadamente 120 personas. Por ahora ha venido bastante gente, unos 100 comensales, que atendemos por reserva y que ya tienen su sitio y su plato reservados y luego atendemos a los que vengan como podamos», aseguró Lauren Bermejo, encargado del restaurante Punto de Oro, mientras servía las raciones.

A las 13 horas los restaurantes ya comenzaban a recibir a sus primeros clientes, que habían hecho su reserva o que decidían acercarse para comer. Aunque a esa hora ya habían arrancado la jornada que les esperaba en las fiestas de Sant Cristòfol, muchos ya llevaban desde muy temprano con la elaboración de la comida. «Llevamos desde las 8 de la mañana preparándola. Hay que hacer el fondo, la sepia, el cangrejo, las bocas… preparar un poco de todo», afirmó Bermejo. Otros establecimientos optaron por elaborar este plato de otra manera. «Nosotros para hacerlas lo que preparamos es un fondo grande y luego hacemos paelleras por tandas a las horas que nos han hecho la reserva. Lo hacemos así porque una paella si la haces tan grande y luego la sirves a la hora de prepararla no tiene la misma gracia», detallo Paula Marí, ayudante de cocina del restaurante Solimar.

Aunque esta feria se celebra desde hace unos años, su origen no es reciente. «Estas fiestas empiezan hace muchos años. Por Sant Cristòfol, en los años 50, toda la gente del norte de Ibiza bajaba a es Canar el domingo de la festividad. Cuando llegaban con los carros, las familias se iban a la playa bajo los pinos y empezaban a elaborar paellas. Por eso ahora celebramos esta feria», aseguró Pepita Colomar, una de las actuales propietarias del histórico hotel Las Arenas en la localidad, pues fue el primero en abrir en esta zona turística. La música también tuvo su lugar durante la jornada en este establecimiento, pues había un cantante en la zona de las mesas.

Para seguir la tradición de los ibicencos que bajaban a la zona en el siglo pasado, Las Arenas también se sumó a esta iniciativa. «Hace muchos años que participamos en la feria de paellas, desde los inicios. Las que elaboramos suelen ser para 40 o 50 personas y lo que hacemos es preparar una tras otra a medida que se acaban, así hasta las 14.30 o las 15 horas. Además, cocinamos paellas mixtas hechas con pollo, pescado y marisco. Hoy [por ayer]tenemos una reserva de 40 personas aproximadamente y, además, viene mucha gente al ser temporada turística», aseguró Colomar, emocionada por la festividad.

Residentes y turistas no dudaron en acercarse a comer paella en un día tan especial para los habitantes de la localidad. «Es la primera vez que hemos venido a comer porque los otros años cuando nos acercábamos no comimos porque no sabíamos cómo funcionaba, aunque esta vez podemos disfrutar de esta paella, que está muy buena», señaló Shaila Cutiño, una adolescente ibicenca que optó por ir a Las Arenas a comer. «Las paellas están buenísimas, son excelentes», afirmaron Lesley Lindsay e Ian Ramsay, dos turistas ingleses.

Después de dos años de pandemia los restaurantes vuelven a llenarse de turistas. «Se nota la diferencia con estos años, la verdad es que viene gente y estamos más animados», confirmó Lázaro Muñoz, propietario del restaurante Miranda, aunque otros consideran que el turismo sigue flojo en es Canar. «La temporada es flojita. Hay días buenos, pero creo que no hay tanta gente como esperábamos», aseguró el encargado del restaurante Punto de Oro.

Durante la jornada también hubo paseos en velomar gratuitos, ball pagès y misa por la tarde.