Chupito de sandía para el calor

A las 10 de la mañana de ayer, los puestos del mercadillo de Las Dalias ya estaban abiertos y sus vendedores preparados para recibir a los cientos de visitantes que cada sábado acuden a Sant Carles. A diferencia de otros días, cerca de la entrada sorprendía un puesto diferente: el que había montado la Pimeef para el show cooking que preparó la cocinera Marga Orell, con la ayuda de su hija Marina Ferrer y de Antonia Martini.

«Hoy hace un mes que empezamos con esto. El mes pasado promocionamos la patata ibicenca y este mes toca la sandía y el melón. Hoy haremos un granizado de sandía, una sopa fría de melón con menta y un gazpacho de sandía con tomate y pimiento ibicenco», avanzaba Orell pocos minutos después de la apertura del mercadillo mientras preparaba los productos para las recetas.

El intenso calor (casi de 30 grados a esa hora) ayudó a que la gente se acercase al puesto donde Martini les ofrecía los vasitos de cartón para degustar las elaboraciones, mientras que Marga respondía a las preguntas de los espectadores sobre los secretos de sus platos sin perder la sonrisa.

«Es la primera vez que vengo a este show cooking. La presentación que hacen es muy buena y el producto que ofrecen es de buena calidad, además de que las chicas son muy amigables», comentaba Fiona Harrigan-Stewart, una turista británica. Cada vez que probaban algo los visitantes quedaban sorprendidos y felicitaban a Marga. Además, esta iniciativa era válida para todo tipo de dietas, pues en esta ocasión todos los ingredientes utilizados eran exclusivamente vegetales, frutas y hortalizas.

«Es la primera vez que vengo. He probado solo el gazpacho de sandía, que está buenísimo. Soy vegana y está riquísimo, probaré a hacerlo en casa», expresaba Stella Papa, una de las turistas que disfrutó del fresco plato y se interesó por cómo prepararlo.

«Yo no tengo huerto, pero todo el producto que compro es de Ibiza. La sandía es de Can Pou, que está en Sant Rafel, el melón es de Sant Gertrudis y el pimiento es de Sant Rafel también. Todo es producto de aquí, se trata de promocionar el producto local. La sandía es local, el melón es local y el pimiento es también ibicenco, por eso hacemos este show cooking, para dar a conocer el producto de la isla», insistía Orell. En un principio iban a llevar melón de la variedad erizo, pero al no encontrarlo decidieron optar por la variedad viga. Para el mes que viene la cocinera adelantó que volverán con productos frescos y que en principio ofrecerán ensalada payesa.

Pese a que la sandía y el melón están esta temporada a un precio mucho más caro que en años anteriores, siguen siendo las frutas más deseadas del verano.