Las fiestas de es Canar se celebrarán a partir de este fin de semana con 37 actuaciones musicales y la tercera edición de la Feria de la Paella, según anunció ayer el Ayuntamiento de Santa Eulària en un comunicado. Además, como es tradición, el día grande de esta localidad estará protagonizado por el desfile de carros, tras la misa en honor al patrón Sant Cristòfol, así como la fiesta infantil de la espuma y la ‘Remember party’ con dj Vázquez de La Movida.

Los actos arrancarán el sábado con conciertos en bares y restaurantes de es Canar entre las 13 horas y la medianoche. Entre los grupos participantes, se encuentran Ras Smaila & Serial Groovaz, Heritage, dj Álvaro, Macumbia, Two of Us, dj Marvu y The Groove Trio, dj Max Clio, Nati&Cris, Ian McDonald and Friends, Richard Sharp, Zerro, Aires del Sur, DisCover, Disco Divas, La Calle, dj Zenith, dj Babylon Radio y Back in 5.

El día 10 de julio, festividad de Sant Cristòfol, tendrá lugar la tradicional misa en la capilla de es Canar, que retorna a su horario vespertino de las 19 horas para evitar el tramo de mayor calor. Tras el oficio religioso, se llevará a cabo el desfile de carros por las calles de la zona y el ball pagès con la Colla de Sant Carles de Peralta, que tendrá lugar frente al puerto.

Gastronomía Siete restaurantes en la Feria de la Paella La Feria de la Paella de es Canar, que se celebra este domingo, cuenta con los restaurantes Punto de Oro, Sol y Mar, Ca n’Adriana, Miranda, La Perla, Las Arenas y Mar Bella.

Además, el programa del domingo se completa con una serie de actividades náuticas en la playa, a partir de las diez de la mañana, donde están previstas una serie de actividades náuticas gratuitas, destinadas a los más pequeños. Para la degustación de la Feria de la Paella, que también se celebra el domingo, este año se han inscrito los restaurantes Punto de Oro, Sol y Mar, Ca n’Adriana, Miranda, La Perla, Las Arenas y Mar Bella.

El programa se cerrará el 16 de julio, a partir de las diez de la mañana, con una caminata guiada por la costa de es Canar y Cala Nova hasta llegar a Sant Carles. Esta ruta, que no presenta dificultades, tiene unas tres horas de duración y partirá desde la parada de autobús, según informa el Ayuntamiento de Santa Eulària en su comunicado.