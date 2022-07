Málaga cambia su imagen de marca con firma ibicenca

«La idea central era expresar la plenitud, el equilibrio vital», explica Javier Torres Juan, creador ibicenco que ha ganado el concurso para diseñar la imagen de marca de la ciudad de Málaga en una UTE formada por la agencia local Brida Imagina y el equipo de su agencia de Madrid, Lizarraga Palau.

Esa idea se expresa desde el mismo logo, en el que la tilde de la primera ‘a’ de Málaga es sustituida por un círculo. Pero, como explica Torres, no se trata solo de un logo: «Eso es lo que el público ve, pero va mucho más allá. No es una imagen superficial, es coherente con el valor de la ciudad, que parte del éxito que ha tenido en los últimos años, no solo por el clima y por la transformación que ha vivido. Málaga ha crecido en cultura, con la apertura de varios museos, y se ha convertido en un hub tecnológico. Esa plenitud la identifica como ciudad de oportunidades y desarrollo acelerado y la idea sirve para elevar la autoestima de sus habitantes, la participación, retener el talento y, a la vez, atraer inversión y talento internacional».

Esa esfera que puede representar el sol pero alejado del tópico al emplear el color azul, que viene del mar y la luz de la ciudad, sintetiza los valores de la ciudad «en un concepto descriptivo y también emocional», dice Torres.

Su anteproyecto ha ganado un concurso al que se presentaron 27 agencias internacionales y que contaba con un jurado de profesionales de prestigio. Los equipos de Madrid y Málaga de esta unión de empresas disponen de un presupuesto de 75.000 euros y de tres meses para presentar un proyecto final «que incorpore una estrategia de lanzamiento e implantación de la marca», señala el Ayuntamiento de Málaga.

La imagen no solo estará presente en toda la señalética de la ciudad y en las campañas promocionales, figurará en los programas sociales y económicos y se asociará también al parque tecnológico y la universidad.

Unificar la imagen

Hasta ahora Málaga se promocionaba con una diversidad de logos, lemas y campañas y con esta marca lo que se pretende es unificar el mensaje y visualizar la transformación que está viviendo la ciudad. Otras ciudades como Ámsterdam, Oporto o Helsinki han hecho también este camino con marcas propias y diferenciadas.

En la presentación, que tuvo lugar el pasado lunes en el Teatro Echegaray, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se congratuló de que la ciudad cuente con una «herramienta que se asocie al conjunto de cualidades que posee» y se mostró «orgulloso» de un territorio «que no debe perder su ambición de querer estar a la vanguardia».

Javier Torres, natural de Santa Eulària -«y de ocho apellidos ibicencos», destaca orgulloso-, lleva quince años al frente de la consultora Lizarraga Palau junto a su socia Cristina Tarazona, trabajando en la creación de marcas o el reposicionamiento de otras ya existentes y proyectos de branding de todo tipo. Entre sus clientes en este tiempo figuran firmas como Banco de Santander, El País, Canal+ o Movistar+.