Murcia teme la pérdida de fondos europeos para el Mar Menor

Los fondos europeos asignados al Mar Menor para el periodo 2014-2020 corren el peligro de perder una parte. De los 123,76 millones de euros que estaban previstos ejecutar en los programas operativos que abarcan distintos sectores relacionados con el Mar Menor, hasta el 2021 solo se ha ejecutado el 37,09% del gasto previsto, es decir, 45,91 millones de euros. La ejecución de estos gastos comenzó entre los años 2017 y 2021. De ese montante económico, a la Región de Murcia le correspondía recibir una ayuda procedente de los fondos europeos de 26,38 millones, un 30% de la ayuda total prevista.

De los 45,91 millones de euros ejecutados en el conjunto de la Inversión Territorial Integrada (ITI) del Mar Menor, el Gobierno regional ha ejecutado 45,38 millones y el Estado 0,53 millones. El bloqueo en estas inversiones, denuncia la Comunidad, está en la no ejecución de los 55 millones de euros presupuestados para el ‘Colector vertido cero del Mar Menor’. «Este gasto sólo ha generado un derecho a percibir 0,42 millones de ayuda de los fondos europeos, lo que supone un 0,96% del total de la ayuda prevista a recibir de estos fondos por el Estado», señala el último informe que evalúa el ITI del Mar Menor elaborado por la Consejería de Medio Ambiente.

Hasta ahora sólo se ha invertido una tercera parte de los fondos de 2014-2020 previstos para la laguna

"A la fecha de cierre de este informe", es decir, junio de este mismo año, "y tras reiteradas solicitudes, no se han recibido más informes por parte de la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica", refleja el autor del informe técnico. Es por ello que la Consejería (y el presidente Fernando López Miras, ya hizo mención a este problema durante el Debate del Estado de la Región) reclama al departamento de Teresa Ribera que aclare en qué va invertir esos fondos pendientes.

Un año para justificar

En concreto, la justificación de estos proyectos que están financiados en parte con fondos de distintos programa económicos de la Unión Europea debe estar antes de que finalice 2023. Estos fondos podrían tener otro uso como las próximas actuaciones de la Comunidad en el entorno del Mar Menor: colectores en San Javier, más colectores y un tanque de tormentas en Playa Honda (Cartagena), actuaciones urbanísticas en espacios públicos en La Manga o la retirada de biomasa de las playas.

El Gobierno regional asegura haber ejecutado el 65,99% del gasto previsto en actuaciones

De los 68,76 millones de euros que tenía previsto ejecutar la Región de Murcia, ya se han llevado a cabo actuaciones por valor de 45,38 millones de euros, (65,99% del gasto previsto para la Comunidad), de los cuales correspondería recibir una ayuda procedente de los fondos europeos de 25,96 millones, que suponen un 47,57% de la ayuda total que tenía previsto percibir Murcia.

Los distintos programas de financiación europeos tratan de ser aprovechados para distintos sectores, justifica la Consejería de Medio Ambiente. «No sólo se trata de la recuperación ambiental de la laguna del Mar Menor, que es prioritaria, sino también, una puesta en valor para aprovechar sus potencialidades y acabar con otras problemáticas como la estacionalidad del turismo o la ausencia de infraestructuras».

A consultas de este periódico, el Ministerio para la Transición Ecológica no ha aclarado qué va a ocurrir con esa parte de la inversión pendiente.

El PSOE denuncia que el PP ha dejado escapar ayudas al turismo

La vicesecretaria general y portavoz del PSOE en la Región de Murcia, Carmina Fernández, desveló ayer que la Región de Murcia no ha recibido fondos para apoyar al sector turístico del Mar Menor porque el Gobierno de Fernando López Miras "no ha presentado ningún proyecto". En este sentido, explicó que la Comunidad tenía la posibilidad de presentar un plan turístico del Mar Menor para optar a los fondos vinculados al Programa de Planes de Sostenibilidad Turística del Gobierno de España de 2021, «pero no lo hizo, demostrando una vez más que desprecia todo lo que tiene que ver con la laguna».

La vicesecretaria general del PSOE apuntó que el Gobierno de España ha transferido a la Región de Murcia casi 22 millones de euros de los fondos europeos para los Planes Extraordinarios de Sostenibilidad correspondientes a la convocatoria 2021, "que irán a otros destinos turísticos de la Región, porque López Miras no presentó ningún proyecto para el Mar Menor". El Partido Popular defiende que "se pidió al Ejecutivo central que habilitase una dotación extraordinaria de ayudas al Mar Menor y el ministerio dijo que no".