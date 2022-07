Es Cubells celebra las Fiestas de Carmen con un programa organizado por el Ayuntamiento de Sant Josep junto con la Associació de Vesins des Cubells, con las tradiciones marineras, como la procesión, y música. Las fiestas arrancan este domingo, 3 de julio, con la primera de las Jam al Sol Post, las sesiones abiertas a los músicos y a la improvisación que se celebran cada domingo en la plaza del pueblo. A partir de aquí arranca toda una programación de fiestas donde habrá actividades para todos los públicos y sobre todo mucha música a cargo de las bandas locales.

Las jams repiten la fórmula de pasadas ediciones, con una formación de tres músicos que irán cambiando a cada sesión y con una invitación a todo el que quiera sumarse a tocar con ellos cada domingo alrededor de las 20.30 horas. Los interesados en participar pueden dirigirse al correo jamalsolpost@gmail.com. La dirección artística corre de parte de Albert Oliva y Alfonso H. Morillas.

Para la sesión de estreno de este domingo se cuenta con Txumari García, Ramsés Puente y Gustavo Gamaza.

La fiesta de Carmen sigue el sábado 9 de julio con dos citas: la salida en kayak organizada por la asociación de vecinos a las 10 de la mañana y la fiesta infantil que empieza a las 18 horas con castillos hinchables, espuma y agua en el polideportivo. El domingo, 10 de julio, siguen los actos para los pequeños con un taller infantil de astronomía con Teresa Marí, en la sala polivalente. Para esta seión y la salida en kayak hay que inscribirse en avecescubells@gmail.com.

Procesión y conciertos

La fiesta calienta motores el viernes 15 de julio con el Concert as Tancó, donde actúan Soul Doctor ft Ryser y los Rocking Brotthers and Sisters a partir de las 21.30. El sábado 16 de julio, Día de Carmen, los actos empiezan a las 20 horas con la misa seguida de procesión, tras la que se ofrecerá un convite popular mientras actúa la colla de Sant Josep. Para cerrar la jornada, llega el II Carmen’ Rock as Tancó, con Stone Corners, ZZ Rock y Los Bichos del Espacio.

El domingo, 17 de julio, tendrá lugar la procesión por el mar que saldrá del embarcadero a las 10 de la mañana. Por la tarde, a las 20 horas, es Tancó acogerá la actuación de la Escuela Municipal de Música des Cubells en un programa que completan el Coro y los combos. Seguidamente, a las 21.30 horas, tomará el relevo el Grup de Teatro Júnior des Cubells, que representará la obra ‘Planeta B’, que ya se ha podido ver en El Festín y que es obra de Carme Planells. Los intermedios y el final de fiesta estarán amenizados por el dúo acústico Around&Around.