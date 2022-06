Hace años que Samy Feasey tenía aparcada la pintura hasta que estalló la pandemia y el parón laboral le permitió dedicarle el tiempo que requería. El resultado de este reenganche al arte se puede contemplar en la exposición ‘Beyond White’, que se inaugurará el próximo lunes, 4 de julio, a las 19.30 horas en el Club Diario de Ibiza. «Dejé mi sueño creativo a un lado para crear mi familia y el tiempo libre que tenía lo invertí en la música, hasta que llegó el covid. En ese momento, al no poder trabajar y no tener estrés ni presiones externas, pude enfocarme en pintar y también en componer canciones», explica. Feasey está muy orgulloso del nuevo rumbo que le ha dado a su vida, porque, dice, está siendo fiel a sí mismo y se ha librado de «las cadenas» que le ataban a la idea de que «el éxito se mide por el dinero que ganas».

En la exposición del Club Diario, que se podrá visitar hasta el 18 de julio, el público podrá contemplar cerca de una veintena de pinturas, la inmensa mayoría creadas en los seis últimos meses y de gran formato. Solo hay un cuadro antiguo, de hace quince años, que sirve de puente entre su etapa anterior y la actual, en la que se aprecia que ha dado un gran salto. «Aunque no he pintado durante bastante tiempo creo que se nota que he madurado como artista. No soy ya la misma persona y lo que estoy creando ahora va unos pasos más allá respecto a lo que hacía hace quince años», señala el creador, nacido en Egipto, de familia australiano-británica y muy vinculado desde la infancia a Ibiza, donde reside de forma permanente desde hace casi veinte años.

En ‘Beyond White’ se aprecian dos líneas diferentes de trabajo. Una está vinculada al expresionismo abstracto y la otra, de colores muy básicos y formas simples entre las que predominan los círculos, está inspirada por el arte aborigen australiano.

Artista autodidacta

El pintor ha escogido ‘Beyond White’ como título para la muestra por múltiples razones, la primera, por el hecho de que el blanco resulta de la suma de todos los colores. En sus cuadros ha trabajado entremezclando, entre otros, amarillo, azul, verde y violeta, pero siempre «dejando un acabado bastante blanco». «Me gusta saltarme las reglas y mezclar colores que en principio no casan. Como no tuve una formación académica como artista, no tengo ataduras creativas», comenta. Al igual que él se deja llevar a la hora de crear, tampoco quiere coartar la libertad de los espectadores al contemplar sus cuadros, prefiere que sean ellos los que interpreten libremente su trabajo.

El expresionismo abstracto está muy presente en muchas de las obras que Feasey reúne en ‘Beyond White’

Feasey asegura que muy pocas veces tiene un plan trazado cuando se pone a pintar. Deja que el arte fluya sobre el lienzo empleando, sobre todo, acrílico y echando mano de los pinceles, las manos e incluso la espátula. Cuando termina la obra, lo que le puede llevar de días a semanas, muchas veces no recuerda ni cómo la ha hecho.

El pintor y músico de 47 años es autodidacta. Comenzó a pintar antes de establecerse en Ibiza, cuando vivía en Australia. «Allí conocí a un artista que entonces no era nada conocido y que pintaba muy bien y al ver su obra se me abrieron las puertas del arte, él fue mi inspiración», reconoce. La persona de la que habla es Craig Ruddy, ganador del Archibald Prize (el premio de retrato más prestigioso de Australia), que, detalla, «falleció a principios de 2022 con 53 años a consecuencia del covid».

Músico y golfista

La pintura no es la única pasión de Feasey, también lo son la música y el deporte, en especial el golf. De hecho, fue uno de los ganadores del primer Torneo Diario de Ibiza-Trofeo Grupo Ferrá, que se celebró el pasado mes de marzo en el Club Golf Ibiza en Roca Llisa (Santa Eulària).

Los que no conozcan todavía su faceta artística tienen la posibilidad de descubrirla en la muestra ‘Beyond White’, que se podrá visitar entre el 5 y el 18 de julio en el Club Diario. La exposición estará abierta los lunes, miércoles y viernes de 11 a 13 horas. El martes y el jueves también se podrá visitar de 19 a 21 horas. En ese horario estará en la sala el artista.

Feasey explica que durante la inauguración, programada el próximo lunes por la tarde, se sorteará entre los asistentes una de las obras de menor tamaño. Asimismo, el artista explicó que parte del dinero que obtenga de la venta de los cuadros de ‘Beyond White’ tiene pensado entregarlo como donativo a alguna de las asociaciones de lucha contra el cáncer que tienen sede en Ibiza.