Niveles bajos de vitamina D: ¿Es por la pandemia?

Son muchos los casos de personas que van a consulta médica en la actualidad y se les detecta un déficit de vitamina D. Los propios facultativos acreditan esta tendencia en esta época. La vitamina D es también conocida como la vitamina del sol. Su principal función es la de favorecer la absorción de calcio y fósforo desde nuestra dieta y de esta forma mantener una estructura ósea saludable. ¿Por qué hay déficit? Muchos se preguntan si ha afectado la pandemia: si el tiempo encerrados en casa, no salir a la calle puede ser uno de los motivos.

Sobre todo se detecta en mujeres

“Estamos con un déficit de vitamina D, en hombres y en mujeres, pero sobre todo se detecta en mujeres”, comenta Lorenzo Armenteros, doctor portavoz del área COVID de la Sociedad Española de Médicos de Familia (SEMG). ¿Pero es normal a estas alturas del año o se puede deber a la pandemia? “Mi experiencia es que es normal. Desde hace aproximadamente diez años, que es cuando se estudia de una forma más exhaustiva la vitamina D. En los últimos cinco años no he visto ninguna diferencia, me refiero a unos posibles efectos del confinamiento. Porque el confinamiento duró dos meses y una alteración de la vitamina D no se produce con dos meses de falta de movimiento y de luz. Se produce con espacios más largos de tiempo”, explica el doctor. Y añade: “puede contribuir pero de una forma mínima”. “Hay que tener en cuenta que la falta de vitamina D en Galicia es casi cultural, por la forma en que vivimos, la poca exposición a la luz solar y al sol”, expresa el facultativo, que apunta que la vitamina D es “más parecida a una hormona que a una vitamina”. “Sí que es cierto que mucha gente va a consulta y se le detecta. También es porque se piden más diagnósticos para medir los niveles”, comenta Armenteros.

Sin estudios

Entonces, ¿no es exactamente por el tiempo encerrados en casa? “No, porque además es algo que vemos desde hace tiempo. Que conste, que es posible. Pero no conozco ningún estudio que lo vincule: que haya medido la vitamina D antes de la pandemia y después y que lo haya relacionado con más sedentarismo o menos exposición a la luz solar”, comenta Marcos López Hoyos, médico y presidente de la Sociedad Española de Inmunología. “Es lógico pensar que eso haya ocurrido, pero no podemos relacionarlo”, afirma. No hay constatación científica.

Evidencia científica

Sí han podido comprobar, y el experto Marcos López Hoyos es protagonista de este estudio junto a otros investigadores, una relación entre la vitamina D y el COVID. “Vimos que la gente que sufría coronavirus tenía niveles de vitamina D más bajos. No pudimos llegar a vincularlo con datos clínicos de mayor o menor gravedad. Pero sí que la vitamina D baja se asocia a un mayor riesgo de COVID”, comenta el científico.

La vitamina D baja se asocia a un mayor riesgo de COVID

Y explica: “Lo vemos hace tiempo en gente mayor: niveles bajos de vitamina D en temporadas de otoño o invierno, de poca luz solar. Y lo relacionamos con infecciones virales, es decir, no sería algo propio solo del coronavirus, sino también lo conocemos de otras infecciones. Esto se produce porque la vitamina D tiene un efecto regulador de la respuesta inmunitaria. Es decir, una ausencia de vitamina D hace que ciertas células del sistema inmunitario funcionen peor”.

“Eso es lo que hemos visto ahora: la gente que tenía infección por COVID en la primera ola, de marzo a mayo de 2020, había presentado en los meses antes de debutar la pandemia, entre octubre y enero, niveles bajos de vitamina D. Es decir, se daba esta situación previamente y esos niveles más bajos de vitamina D hacía que los receptores funcionaran peor y que dichas personas tuviesen más posibilidades de infectarse”, añade López Hoyos.

"Me llama la atención el déficit también en niños" Marcos López Hoyos - Presidente de la Sociedad Española de Inmunología

“Se percibe un déficit de vitamina D en la población, en general. Lo veo en consulta y lo hemos analizado. Incluso gente de países soleados. En las personas de más edad se ve más claramente”, explica Marcos López Hoyos, médico e investigador. No obstante, no se trataría solo de personas mayores (aunque es más común). “Me está llamando la atención ver la cantidad de niños con vitamina D insuficiente. Puede ser porque cada día están más en casa, salen menos a jugar a la calle, les da menos el sol. Y se está viendo más, lo que lleva a pensar en el tema de estar encerrados, es normal”, asegura Hoyos.

"Es bueno dejar la cara, los brazos y las piernas al aire libre un poco cada día" Lorenzo Armenteros - Doctor portavoz del área COVID de la Sociedad Española de Médicos de Familia

“Ahora mismo hay doble indicación para el tratamiento: una es por un déficit claro de vitamina D y otra de modo preventivo”, cuenta Lorenzo Armenteros sobre la corrección de un posible déficit de esta vitamina, que necesita supervisión médica. De todos modos, este doctor apunta que hay que cambiar la cultura del cuidado personal. “La osteoporosis se previene con exposición controlada a la luz solar, ejercicio físico y una buena alimentación. Por eso es bueno dejar los brazos, las piernas y la cara al aire libre de forma diaria”, expresa Armenteros.