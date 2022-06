John Broekman: «Es fundamental ser sostenibles a la hora de diseñar y proyectar»

Se define como creador de espacios y constructor de casas con alma. John Broekman tiene una amplia trayectoria en el sector inmobiliario, construcción e interiorismo en Ibiza desde hace tres décadas. Junto a su amigo el fotógrafo Conrad White presentan un proyecto literario conjunto de interiorismo, arquitectura y fotografía con espectaculares imágenes de casas, mansiones, decoración, objetos, piscinas y jardines. Dos neerlandeses afincados en la isla que comparten la idea de la estética arquitectónica sostenible y la belleza paisajística de una isla única.

¿Cómo surgió la idea de plasmar su trabajo en un libro?

La razón es Conrad White, él ha luchado para convencerme. No pretendía visibilidad o importancia, soy una persona que va a su rollo, me gusta ser anónimo. El secreto para vivir bien en Ibiza es que la gente no te conozca, porque el deporte favorito es criticar a las personas.

¿Qué idea quiere reflejar en el libro ‘The Blue Pearl’?

Que yo he construido estas casas. No he estudiado arquitectura, simplemente quiero enseñar que todo el mundo puede hacer su hogar, no hay un estilo determinado, todos somos libres para crear la casa a tu forma de ser, cómo tú quieras.

Llegó a la isla por un trabajo y decidió vivir aquí. ¿Qué encontró?

Me ofrecieron un puesto de trabajo y vine a ver cómo era este lugar. Desde el primer momento que pisé la isla me sentí como los italianos cuando desembarcaron en Estados Unidos, tuve la sensación de estar en ‘Proper Land’. Ibiza es un lugar de grandes posibilidades si eres luchador. Al principio ni siquiera sabía donde estaba la isla, tuve que buscarla en un atlas y ver cómo se llegaba.

¿Qué ha hecho en estos 30 años de vida y duro trabajo?

Llegué a la empresa de interiorismo Decorum, intentando salvarla de una quiebra y deudas. Pasados unos años me aburrí de la decoración y me dediqué más a la obra. No es fácil ganar dinero aquí, siempre he tenido claro que tenía que tener otro negocio para mantener a mi familia. Luego una amiga me ofreció llevar un chiringuito en Formenteray remodelarlo, creí que era algo un poco especial y montamos ‘Las Banderas’.

Fue su primer proyecto como emprendedor ...

De emprendedor e innovador, ya que mucha gente se dio cuenta de que un chiringuito de playa no tiene qué ser sinónimo de sillas de plástico y algo más. Creo que soy pionero en eso, Formentera es como mi segunda casa, mis hijas han pasado todo el verano en la playa, lo que es un privilegio. En Ibiza se tiene que ser ágil y atrevido porque nada es fácil. Tras unos años vendimos el chiringuito a unos italianos y empezamos el restaurante ‘Ocho’, que hoy en día se llama Nagai.

¿Qué le llevó a abandonar la gastronomía en pleno éxito?

La gastronomía es muy esclava, casi regalé el negocio y lo vendimos porque era muy esclavo. En 2010 empecé una marca de bicis eléctricas con Rieju, pero de nuevo fui demasiado adelantado al tiempo, entonces todo el mundo me miraba como a un loco por hablar de bicicletas eléctricas. Soy una persona muy activa y siempre tengo que estar creando y haciendo algo, cuando veía a gente como Blakstad, Jaime Serra, veía mi propio potencial, hablo cinco idiomas, y mis clientes son muy fieles. En un momento determinado me di cuentade que tenía potencial y nivel, pero tenía que enfocar mi energía solo en eso. La primera empresa de construcción que empecé fue The idea factory.

¿Se siente más ibicenco que neerlandés?

Totalmente. Mis amigos son proveedores y gente con la que comparto mi día a día. Me he adaptado a la isla y en muchos aspectos tengo la misma actitud que un payés. Soy consciente que siempre seré un ‘guiri’ importado, aunque mucha gente piensa que he nacido aquí y tengo claro que ésta es nuestra casa para las próximas generaciones.

Empezó como gerente inmobiliario, ¿cómo encontró su camino?

Hubo un momento en el que no me llenaba mi trabajo como decorador en Decorum, empezamos a hacer algo de obra y me di cuenta de que me encanta crear, el cemento y la obra. Voy a todas mis obras y disfruto desde el primer día. Arquitectos de la antigua escuela como Antonio Gaudí o Ricardo Bofill no construían por construir sino para dejar un legado, tenían un estilo propio, no seguían una moda. Aportan emociones a lo que crean.

¿Visualiza una construcción como un arquitecto?

Hoy en día podemos hacer de todo, pero cuando empiezo una obra la puedo visualizar terminada, puedo sentir el alma de lo que se está haciendo. Todo el mundo puede poner cemento, trabajar con la hormigonera y demás, pero es muy importante la pasión que se transmite. Mucha gente no valora el trabajo de los albañiles, sin embargo a mí me gusta mucho hablar con ellos, explicarles la idea y el porqué es necesario hacer una cosa, ya que al final ellos ejecutan tu idea.

¿Qué papel juega la creatividad?

Soy hombre de negocios pero estoy limitado y soy consciente de que hay gente que ha estudiado más que yo. Soy creativo, pero a veces soy muy nórdico mentalmente. La cabeza cuadrada neerlandesa todavía está ahí y eso no va a cambiar.

¿Cómo se definiría profesionalmente en la actualidad: empresario, emprendedor, constructor, agente inmobiliario, creador de hogares o de espacios?

No lo sé, el tema inmobiliario me gusta pero desgraciadamente la gentuza del sector que ha venido a Ibiza me ha dejado un mal sabor. En los años 90 éramos unos pocos. Era otra cosa, ahora hay malos entendidos y no me gusta. Soy ante todo un empresario que crea hogares y aquí hay que tocar todas las teclas, desde vender una casa hasta cargar hormigón en tu coche. Lo he hecho todo.

¿En términos empresariales se considera decorador, diseñador de espacios, paisajista, interiorista o creador de hogares únicos?

Creador de hogares únicos, cuando entras a un terreno o parcela tienes que estudiar el entorno para crear la vivienda, cuando estoy inmerso en un proyecto quiero escuchar a los pájaros, si dudo de algo no tengo buena sensación. Esto me recuerda a mi madre, el día que falleció ella sentía cantar a los pájaros y desde entonces necesito vivir eso. Creo en el universo y para mí eso es una señal.

¿Qué significa la arquitectura para usted?

Desde mi punto de vista los arquitectos en general quieren plantar su bandera sobre la luna y como arquitecto tienes la obligación de crear lo que quieren los clientes y no al revés. Hay que escuchar a nuestros clientes, no pensar ‘yo soy X usted ha venido a mí porque he hecho X, entonces voy a producir X’. Quiero crear casas y cosas de forma individual de forma original, y el arquitecto también tiene esa responsabilidad. Se tienen que poner un poco de acuerdo y al mismo nivel si no solo hará pegotes. También tenemos responsabilidad hacia la isla. Los corrales han nacido de la pobreza, puesto que era una vivienda humilde y ahora lo queremos convertir en habitáculos de lujo, demasiado flash, no es lo que toca.

¿Las ordenanzas y leyes ayudan o complican la construcción?

No estoy muy de acuerdo en cómo va el tema político, por un lado lo entiendo y por otro no. Considero que como constructores, arquitectos o diseñadores tenemos la obligación de dejar una isla y su entorno natural como lo hemos encontrado. Lo que no podemos hacer es cambiar eso por el modernismo, que es parte de lo que se puede hacer, si cabe, en la isla. Hay cosas que están prohibidas y deberían estar penalizadas gravemente.

¿La sostenibilidad es una moda o parte de la naturaleza?

Es algo que miro mucho y estoy intentado aplicar de forma severa, aunque es difícil si solo se piensa en los rendimientos antes que en la sostenibilidad. En mi organización estamos trabajando con sistemas que requieren menos agua, menos cemento, vamos recuperando el agua gris, los jardines en los techos, la energía solar, estamos intentado cosas aún, pero para ir a una sostenibilidad perfecta es muy difícil porque hay gente que cree que la sostenibilidad es creatividad y no es así. Pueden ir juntas, pero hay que trabajar mucho y pensarlo todo muy bien.

¿Qué métodos emplean?

Trabajamos actualmente en casas payesas recogiendo todas las aguas, con jardines con plantas autóctonas, sin llenar de palmeras u olivos (que es otra moda) y creando huertos, queremos demostrar que los payeses han vivido de esa forma durante años y podemos hacerlo del mismo modo con las algas, las piedras y reinventar siguiendo el mismo concepto. Para ello tenemos que convencer al cliente de que tiene que gastar más, porque en general lo que nos va a salvar es la sostenibilidad y no el turismo que tenemos hoy en día.

¿Hay inseguridad jurídica?

El problema en Ibiza es que los gobiernos son muy extremos, siempre vamos de un lado a otro. Ahora tenemos la oportunidad de convertir Ibiza en un modelo en Europa, ser una isla sostenible, de fiesta, relax, creativa, de gente única, lo tenemos todo pero cada año nos lo estamos cargando. No hay un equilibrio.

Se identifica con el modelo de arquitectura ibicenca con volúmenes y líneas mediterráneas, ¿o va más allá?

Personas como el viejo Rolf Blakstad o Philippe Rothier son gente que me ha inspirado. Blakstad padre era una persona que planteaba que se hacía como él decía o se iba. Mientras analices bien el entorno y la forma de construir se puede decir que siguen el estilo ibicenco-mediterráneo. Tiene que ver con la mentalidad española en general. En Holanda sentía que no encajaba porque pensaba diferente.

¿El modernismo sigue en auge?

Creo que tras la pandemia la gente quiere encontrar más armonía y romanticismo.

¿Es su forma de ver un hogar?

He tenido la suerte de crecer rodeado de mujeres, que para mí son más inteligentes para entender la arquitectura que los hombres. Un arquitecto tiene la obligación de crear un hogar y esto lo entienden mejor las mujeres que los hombres. Ellas dejan su alma por su hogar.

Usted habla del alma de las casas, ¿a qué refiere exactamente?

En Ibiza las casas tienen alma, a veces siento tristeza, amor, lucha. Para mí una casa es amor. Le intento explicar a mis empleados, que son la mayoría mujeres, ese concepto, la isla es Tánit, que es una mujer. Las mujeres en Ibiza son muy poderosas, muy humildes, se adaptan a las cosas familiares pero son las luchadoras.

¿Qué le llevó a crear ‘The Blue Pearl’ y su proyección como negocio innovador?

Sufrí el Covid de forma muy grave y me llamaban mis empleadas en un momento en que estuve muy mal. En ese momento pensé que tenía dos opciones: ser el típico constructor que trabaja sin parar o aprovechar mis conocimientos de marketing para formar la empresa de Mediterrenean Lifestyle.

Su filosofía de vida se sustenta en cuatro pilares: confianza, verdad, valentía y exigencia.

Son características muy diferentes. Mi vida es muy complicada. Soy muy exigente conmigo mismo y con mis hijas. Pienso que no te tienes que arrepentir de nada, he hecho cosas mal, pero entiendo que son parte de mi camino y mi viaje, son parte de eso.

¿Le gusta el campo o el mar?

Ser payés, quiero tener mi huerto, estamos construyendo nuestra casa en sa Cala de Sant Vicent en un terreno de 10.000 m2 en el que quiero cultivar comida para dársela a la gente más desafortunada de la isla. Es mi proyecto personal, hay gente de la próximas generaciones que no van a poder vivir en la isla y eso es un asco.

El territorio en una isla es muy importante, ¿tiene más valor que en el continente?

El apego a la tierra y a la familia forman para de las raíces. La gente le da más importancia a comprarse un Mercedes que a conocer las raíces de donde proviene. No hay que olvidar que hace cien años no había comida. No tienes que vender tu alma al diablo, ni a tu hermana ni a tu madre.

¿Qué sueña usted?

Con ser payés dentro de dos años y que me dejen en paz. Me voy a retirar en unos años. Tengo mucha gente joven , preparada y luchadora que puede continuar mis negocios y hay que dejar paso a las nuevas generaciones. Mi sueño es simple: estar con mis animales y mi huerto.

¿Formentera es su refugio u otra forma de vivir?

Para mí es mi refugio. Mi primera opción es Ibiza porque es mi hogar y la segunda Formentera ya que es nuestra segunda casa, mi casita de verano.

Tiene la familia repartida.

Hemos experimentado con nuestras hijas que crecer aquí y mejorar fuera de Ibiza da un poder impresionante a la forma de pensar. Te otorga mucha riqueza, inteligencia y humildad, que para nosotros ese es un valor impresionante