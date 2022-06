El hospital de Palma está al límite de su capacidad. El centro sanitario se ha visto obligado a empezar a mezclar pacientes positivos en covid con los no covid por la falta de camas.

Según fuentes sanitarias del centro hospitalario consultadas por este diario, la zona destinada a los enfermos de coronavirus tiene capacidad para seis pacientes. Hace aproximadamente una semana, el personal sanitario tuvo que despejar la sala de butacas y sillas para acoger a otros tres enfermos de covid.

Sin embargo, la zona llegó ayer a su límite y no puede albergar a más enfermos, por lo que el centro hospitalario mezcló a pacientes portadores del virus en zonas con ingresados por otras patologías, en las que hay incluso enfermos oncológicos e inmunodeprimidos.

"No damos abasto, estamos atendiendo cada día a más personas de las que podemos", manifiestan las citadas fuentes, que además concretan que han llegado a atender este domingo unas 511 urgencias.

Así, debido a esta saturación y, como consecuencia, al colapso, en la zona de observación hay cerca de siete pacientes covid junto a enfermos de otras patologías, y en el área de camillas, otros cuatro.

No obstante, según según fuentes oficiales del centro hospitalario, «hace meses que los pacientes asintomáticos pueden compartir habitación», ya que se produjo un cambio en el protocolo nacional en este sentido. Precisamente dicho cambio en el protocolo a nivel estatal ha provocado quejas entre los profesionales sanitarios, que no ven lógico mezclar a los pacientes, es decir, a enfermos positivos en covid con los no positivos, en el caso de haber camas suficientes.

PCR a todos los que ingresan

A todos los pacientes que son ingresados, "con independencia del motivo de ingreso", se les hace una prueba PCR, explican las mismas fuentes oficiales de Son Espases consultadas por este diario, "de ahí que estén saliendo muchos covid positivos asintomáticos".

Estas mismas fuentes concretan que de los 10 boxes que tienen en el Área Covid de Urgencia HUSE, en donde disponen de seis camas, tres camas de cuidados críticos y dos consultas, para enfermos covid, están todos ocupados por pacientes que han dado positivo.

Cincuenta camas inhabilitadas

Por otro lado, hay una gran cantidad de pacientes ingresados que esperan ser trasladados a planta, puesto que de momento no hay camas disponibles. Según ha podido saber este diario, sobre las 19 horas de la tarde aún había 19 pacientes que estaban pendientes de asignación de cama para subir a planta.

Según fuentes sanitarias consultadas, el pasado sábado ingresó en planta un paciente que llevaba unas 60 horas esperando. Mientras, este domingo un hombre de 98 años continuaba en Urgencias esperando una cama; llevaba 50 horas en una zona común con más enfermos, a donde ni siquiera su familia puede acceder.

Cabe decir que, según dichas fuentes sanitarias, hay 50 camas inhabilitadas en planta por "cierre vacacional", lo que supone un aumento de la estancia del paciente en urgencias.