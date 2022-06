Ibiza Yoga Week: «El yoga no es lo que se ve en Instagram, es lograr estar aquí y ahora»

Son las nueve de la mañana y Mireia Aceituno de White Yoga Ibiza ya está dando su clase en el Baluard de Santa Llúcia. Así ha empezado la primera jornada de la Ibiza Yoga Week. «Todo lo que aprendo cada día en mi esterilla, me sirve luego para aplicarlo fuera», expresa la profesora al acabar la lección. Aconseja que la gente no tenga miedo de adentrarse en el mundo de esta disciplina, ya que «el yoga no es Instagram», el yoga es «sentarse y no hacer nada».

