"No toleraremos que operen vuelos contra la dignidad humana como los de Reino Unido a Ruanda"

Kolbassia Haoussou, activista de la ONG británica 'Freedom from Torture' y él mismo superviviente de tortura en África central, protagonizó el pasado martes junto con otros activistas una protesta en la sede que tiene en Palma la aerolínea Privilege Style. Esta compañía de vuelos chárter es una de las que ha ofrecido sus aviones para que el Gobierno del Reino Unido ejecute su plan de deportaciones forzosas de migrantes a Ruanda, una decisión que ha despertado una ola de indignación en el propio país y en buena parte de Europa. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos impidió el primer vuelo que iba a salir de Londres el martes por la noche.

¿Quién es Kolbassia Haoussou?

Soy un superviviente de tortura que llegó al Reino Unido en 2005 después de huir de una persecución en África central. Afronté muchos obstáculos como refugiado en Gran Bretaña, incluida una detención por ser inmigrante, la falta de vivienda y problemas de salud mental antes de recibir tratamiento en ‘Freedom from Torture’. Desde entonces, he trabajado con supervivientes de tortura de todo el mundo para ayudarles a hacer oír su voz y promover campañas en favor de políticas que mejoren la vida de supervivientes como yo. También a través de la red ‘Survivors Speak OUT’, que cofundé en 2006. He hablado en la ONU en Nueva York y ante el Comité de la ONU contra la Tortura, y desde 2019 ha trabajado como defensor de supervivientes para la Iniciativa de Prevención de la Violencia Sexual en Conflictos del gobierno en el Reino Unido.

Ha venido a Mallorca en compañía de activistas de ‘Freedom from Torture’. ¿Son una ONG? ¿A quién se dirigen?

Somos una organización benéfica con sede en el Reino Unido que brinda apoyo psicológico y bienestar a las personas que han sobrevivido a la tortura. Tenemos centros en todo el Reino Unido, donde proporcionamos un salvavidas vital para los solicitantes de asilo y otras personas que han sido torturadas, ayudándoles a reconstruir sus vidas. Como director de Empoderamiento de Supervivientes, trabajo con otras personas en esa situación para despertar conciencias y abogar contra la tortura en todo el mundo. Y desde la red ‘Survivors Speak OUT’ hacemos campañas sobre temas que afectan a nuestra vida cotidiana.

¿Por qué decidieron venir a protestar a la sede de Privilege Style en Palma?

Esta última semana personas de Reino Unido han hecho cientos de llamadas y han enviado más de 30.000 correos electrónicos a aerolíneas sospechosas de estar involucradas en el cruel plan del Gobierno de Reino Unido en Ruanda. Aunque las principales aerolíneas han descartado seguir adelante, Privilege Style ha decidido continuar formando parte de un plan inhumano. Pensaron que podían ignorarnos, así que nos desplazamos a su sede en Mallorca para darles el mensaje directamente. En todo el Reino Unido, todos, desde las personas que protestan en la calle hasta el heredero al trono, se han pronunciado en contra de esta política neocolonial de ‘dinero por humanos’. Dado que entre las personas que van a ser trasladadas a Ruanda hay supervivientes de tortura, es crucial que nos unamos para mostrar a aerolíneas como Privilege Style que no toleraremos que operen vuelos contra la dignidad humana.

¿Tienen previstas más acciones de protesta en Mallorca?

Aunque el vuelo de anoche [por el martes] fue bloqueado en el último momento, el Gobierno del Reino Unido ha prometido seguir adelante con el traslado de personas a Ruanda. Seguiremos haciendo campaña hasta que Privilege Style haga lo correcto y se retire. El mundo les está mirando.

¿Por qué el Reino Unido ha decidido deportaciones forzosas a Ruanda? ¿Quiénes son los deportados?

El Gobierno del Reino Unido está intentando enviar a Ruanda a cualquiera que llegue en busca de seguridad al país a través de las llamadas ‘rutas irregulares’. Si esta política hubiera existido cuando yo mismo llegué al Reino Unido, también me habrían enviado a Ruanda porque tomé la única ruta disponible para llegar a un lugar seguro. Como superviviente de tortura que se vio obligado a tomar rutas irregulares para llegar al Reino Unido, estoy conmocionado y horrorizado de que el Gobierno esté faltando a su responsabilidad de proteger a personas como yo en una nación desarrollada. La peligrosa ideología antirrefugiados de este Gobierno está poniendo en riesgo a hombres, mujeres y niños, y causará un daño irreparable a la reputación internacional del Reino Unido.

¿Qué les espera si regresan a Ruanda?

Ruanda es un estado conocido por practicar la tortura, donde la prensa está fuertemente restringida y donde los solicitantes de asilo experimentan con frecuencia la pobreza extrema. El año pasado, el propio Gobierno del Reino Unido criticó a Ruanda por no investigar adecuadamente los informes de tortura por parte de las fuerzas de seguridad ruandesas. Además, es probable que los grupos minoritarios como las personas LGBTI afronten persecución. Sin embargo, hay un problema mayor en juego, y es que el Reino Unido intenta escapar de su responsabilidad de proteger a los refugiados en una nación desarrollada. Al final no importa si están tratando de enviar refugiados a Ruanda o a Australia: es moralmente incorrecto y viola claramente el derecho internacional.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha prohibido la primera deportación de inmigrantes a Ruanda. ¿Cómo lo valora?

Si bien el Tribunal Europeo de Derechos Humanos intervino en el último momento, vale la pena señalar que de más de 100 personas que estaban señaladas para ser trasladadas a Ruanda, los tribunales británicos sacaron del vuelo a todas excepto a cinco porque reconocieron que sus derechos humanos habían sido violados. La única razón por la que intervino el Tribunal Europeo es porque el Gobierno del Reino Unido estaba infringiendo el derecho internacional. Es hora de que el Gobierno retire esta política inhumana y construya un sistema de asilo compasivo que permita a las personas que huyen de la guerra, la tortura y la persecución reconstruir sus vidas en nuestras comunidades.

¿Es una victoria definitiva?

El Gobierno del Reino Unido sigue comprometido con su plan, pero afrontará serios desafíos legales en los próximos meses que podrían hacer que todo este programa se declare ilegal. Si bien los tribunales brindan un respaldo vital, en última instancia dependerá de que las personas solidarias en el Reino Unido y en todo el mundo se unan para garantizar que este comercio neocolonial de seres humanos por dinero en efectivo se detenga de una vez por todas.