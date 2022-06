El atrevimiento de sentir y vivir en libertad

Congreso atrevid@s en el Ibiza Pride. Tras el pregón oficial que dio inicio el lunes a la gran semana del Ibiza Pride en Vila, las actividades continuaron ayer en Can Ventosa con el ‘Congreso Atrevid@s. Vidas atrevidas, libertad de sentir, libertad para vivir’, en el que intervinieron Joss Jaycoff, artista visual y activista por los derechos LGTBIQ+, y Darko Decimavilla, presidente de No Binaries España. Después de su coloquio, se celebró una mesa redonda que contó con la participación de las asociaciones Ala Balears, Chrysallis, FELGTBI, Ibiza LGTB y Sa Clau de s’Armari y que sirvió para el intercambio de experiencias e inquietudes. Hoy llega a Can Ventosa el Festival de Cortos LGTBIQ+, con la proyección de los finalistas y la entrega de premios.