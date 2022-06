Tras conquistar los paladares de los ibicencos y visitantes de lbiza el pasado verano, el chef Dani García regresa a las Islas Baleares con la reapertura de BiBo Ibiza Bay, su proyecto más cosmopolita, a orillas de la playa de Talamanca dónde abrió sus puertas el pasado 26 de mayo para una nueva temporada en la Isla Blanca.

A destacar su renovada propuesta gastronómica que seguirá la línea cosmopolita y divertida del resto de BiBos, y esta vez apostará por alta cocina dónde el producto local, marisco fresco de lonja, y de temporada, dando lugar a una carta mucho más enfocada a la gastronomía ibicenca.

BiBo, imaginación y creatividad a través de la cocina más “biba”

BiBo es un concepto desenfadado y viajero que se plasma en los sabores y productos más inesperados y únicos que lo hace diferente al resto de los restaurantes de lujo de Ibiza. Una propuesta gastronómica que deleitará tanto a locales como a visitantes, introduciéndose cada rincón de la isla, a través de la cocina más “biba”.

El Chef Dani García combina la imaginación y creatividad del chef malagueño con el concepto de brasserie y steak house, esta sede del proyecto más itinerante del Grupo Dani García llega de nuevo a la isla, tras el éxito del año pasado, posicionándose como un lugar gastronómico de visita imprescindible este verano. Cocina de autor, con producto de calidad, de temporada e inspirada en la tradición. Un proyecto apasionante con un sabor muy local, inspirado enlos viajes del Chef y sus experiencias en diferentes lugares del mundo.

La carta de Dani García es una carta de viajes, dónde reúne platos que la memoria gastronómica del chef ha ido acumulando en sus diferentes destinos. Porque todos los platos que la componen se pueden degustar en otras ciudades del mundo, y porque Dani García ha ido recopilando sus recetas, que le han llevado a rincones como Madrid, Londres, Tarifa y Doha.

Nobu Hotel Ibiza Bay, uno de los hoteles de cinco estrellas más lujosos y exclusivos de Ibiza, y BiBo Ibiza Bay, el restaurante más famoso en la isla por su buena comida y ambiente de lujo relajado.

La combinación perfecta para un día inolvidable en Ibiza, tanto los que van por primera vez o para los que cada vez que vuelven a la isla y guardan Bibo como su referente gastronómico y a Nobu Hotel Ibiza Bay como lugar favorito.

En esta ocasión, la nueva etapa de BiBo Ibiza Bay apostará por una carta más auténtica, donde el producto local y de lonja será el gran protagonista. Como parte de esta particular “guía de viajes”, Dani García se inspira en algunos de sus mentores como Joël Robuchon

para elaborar algunos de sus platos más emblemáticos.

El público ibicenco también podrá degustar los platos más icónicos de BiBo, como su famoso brioche de rabo de toro, su merluza frita, en un enclave privilegiado a orillas del mar Mediterráneo. El restaurante abrirá a diario en horario de cena a partir de las 19:00 horas.

Grupo Dani García, experiencias y creatividad gastronómica para todos los públicos

Grupo Dani García s una empresa española joven e innovadora, que nace de la visión de su fundador, Dani García, un gran chef que siempre se ha guiado por su pasión por la cocina y el amor por su trabajo.

Dani ha podido construir una empresa fuerte y sólida gracias al esfuerzo de Laura y Javier Gutiérrez, sus dos socios que comparten con una visión innovadora y vanguardista, el amor por la cocina y el gusto por el buen hacer de las tradiciones gastronómicas.

Respeto, lealtad, trabajo en equipo, creatividad y capacidad para desarrollar nuevas marcas, conceptos y formatos gastronómicos adaptados a los nuevos públicos creando experiencias únicas en torno a la versatilidad y creatividad de la cocina del chef andaluz creando así los valores que caracterizan a este grupo.

Unos valores y activos empresariales que tienen como objetivo seguir cumpliendo el sueño de Dani García y del equipo humano que le rodea, y que no es otro que poder llevar su propuesta gastronómica a todos los hogares, dentro y fuera de nuestras fronteras.

Actualmente, el grupo incluye los restaurantes BiBo (Madrid, Tarifa, Doha y Londres) .

El grupo cuenta con el Atelier Dani García, el centro de I + D del chef en Marbella, y La Gran Familia Mediterránea, su última gran apuesta por la restauración digital con cocinas en Marbella, Málaga, Madrid, Barcelona, Sabadell, Sevilla, Valencia, Alicante, Elche, Castellón, Almería, Granada, Córdoba, A Coruña, Palma, Valladolid y León. A finales de 2021, Dani García abrió en Nueva York su concepto Casa Dani, dando de nuevo el salto a la Gran Manzana.

En los próximos meses, continuará su expansión internacional llevando sus restaurantes a París, Miami y Arabia Saudita.

Nobu Hotel Ibiza Bay en el top de los mejores hoteles de España y Portugal

Nobu Hotel Ibiza Bay fue reconocido por los Condé Nast Traveler Reader's Choice Awards de 2020 entre los 20 mejores hoteles de España y Portugal.

Desde que abrió sus puertas en julio de 2017, Nobu Hotel Ibiza Bay es el principal destino de 5* de la isla, que ofrece 152 habitaciones de diseño, de las cuales 90 son suites.

Nobu Hotel Ibiza Bay es una colaboración entre L + R Hotels, MC Hotels, (los propietarios del Marbella Club Hotel Golf Resort & Spa, Puente Romano, Marbella y Nobu Hotel Marbella).

Sus instalaciones excepcionales incluyen The Kid´s Club, Ibiza Bay Spa by Six Senses, John Frieda Salon, la boutique El Almacén Ibiza Bay, tres restaurantes, dos piscinas, una de ellas solo para adultos y una piscina familiar. Aquí no hay agendas; el desayuno se sirve en su tiempo libre y los almuerzos relajantes dan paso al atardecer, cuando Nobu Hotel Ibiza Bay se transforma en un elegante lugar nocturno.