Vila abre las inscripciones para su ‘Setmana Aquàtica’ de junio en Can Tomeu

El Ayuntamiento de Eivissa abre hoy y hasta el 11 de junio, el plazo de inscripciones para la ‘Setmana Aquàtica’ de junio en Can Tomeu dirigida a jóvenes de entre 6 y 14 años. Las personas interesadas pueden realizar las inscripciones a través del formulario colgado en la web www.vilajove.eivissa.es, que se tiene que enviar a joventut@eivissa.es. En caso de ser admitidos, se recibirá una llamada telefónica el 14 de junio y el pago se tendrá que hacer entre el 14 y el 16 de junio.

El precio de la escuela, que tendrá lugar los días 23, 24, 27, 28, 29 y 30 de junio en horario de 8.30 a 14.30 horas, es de 40 euros. La actividad cuenta con un máximo de 30 plazas.

Durante cinco días, los jóvenes aprenderán nociones básicas sobre los deportes acuáticos, además de saber por qué es tan importante cuidar el medio ambiente y, sobre todo el mar. Casi todas las actividades se realizarán en la playa de ses Figueretes y a la piscina de Can Misses. Así, elviernes 24 habrá juegos deportivos en la playa y en Can Tomeu; el lunes 27, waterpolo; el martes 28, una jornada de kayak; el miércoles 29 de junio, un paseo en barco desde Sant Antoni y el jueves 30, un taller de cocina y juegos en Can Tomeu.