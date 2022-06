Palabras adolescentes a escena

La primera vez que ensayaron la escena de la violación se les revolvió el estómago. No podían ni mirar. Era una puesta en escena, pero no lo soportaban. «Fue difícil», confiesa Karla Prats recordando aquel primer momento en el que, metida en la piel de Leia, sufría una violación en grupo. Una de las escenas más crudas de ‘Clic, cuando todo cambia’, la obra dirigida por Nadia Banegas con la que Musicaldansa se ha alzado con la victoria en la fase autonómica de los premios Buero de teatro, organizados por la Fundación Coca Cola. El texto, de Amaranta Osorio e Itziar Pascual, ya ganó el II Premio de Literatura Dramática del Teatro Calderón de Valladolid y ha obligado a la veintena de actores que dan vida a los cinco personajes que lo protagonizan a bucear en las profundidades de algunos de los problemas que acechan a los adolescentes: acoso escolar, trastornos de la conducta alimentaria y agresiones sexuales.

«Era desagradable de ver, te hacía sentir incómoda», comenta Delí Rojas, que interpreta a la madre de Leia y que explica cómo se fue puliendo esa escena para que, sin dejar de incomodar para que el espectador sea muy consciente de lo que está viendo, resultara «estética». La seriedad no abandona a Karla mientras habla de lo que le sucede a su personaje, que, tras la violación, se siente culpable. Una sensación similar a la que, confiesan, han sentido la mayoría de las chicas en algunos momentos. Miradas, comentarios, roces no deseados. «Todas las mujeres hemos sufrido algo parecido alguna vez», apunta Delí. Karla y Hannah Quintana, que interpreta a María, la mejor amiga de Leia, asienten.

«Yo, que soy un chico, sentí el miedo, entendí lo que pueden llegar a sentir las mujeres», comenta Diego Nieto, que en ‘Clic, cuando todo cambia’, interpreta al padre de Leia. «Intentan quitarte los pantalones, tocarte partes del cuerpo... da mucho asco», continúa Delí. La culpa y el asco, explican los actores, impregna también a quienes están cerca de la víctima. María, que lidia con sus propios fantasmas, se siente culpable por haber dejado sola a su mejor amiga para irse con el chico que le gusta. «Es que muchas veces no son desconocidos, son hombres que conoces, de tu entorno», explican las chicas.

Del asco al ‘bullying’

«Sientes asco por ti mismo, impotencia por no haber podido evitarlo», afirma Roger Hernández, uno de los benjamines del grupo, que sobre las tablas da vida a Aitor, el chico que le gusta a María y amigo de las dos. Cuando habla de esa sensación de asco e impotencia no se refiere únicamente a lo que siente su personaje, habla también de sí mismo. «Voy mucho con chicas y sólo de pensarlo...», reflexiona el joven, que en la obra se mete en la piel de un adolescente al que sus compañeros acosan. «Ni su hermano mayor ni los profesores son conscientes de la gravedad de lo que le pasa a pesar de que lo están viendo todos los días», explica Delí. «En realidad, sería tan fácil de evitar», reflexiona Diego mientras Delí asiente: «Si lo ves y no haces nada te conviertes en uno de ellos». «Es muy triste que alguien llegue a pensar en hacerse daño a sí mismo porque le están acosando», indica Roger. «El bullying tiene repercusiones, consecuencias», afirma, muy seria, Hannah, que menciona las autolesiones y cómo vivir una situación de acoso constante puede afectar a la salud mental.

En la obra, de hecho, se muestran algunas de las búsquedas de Google que hacen los protagonistas y la de Aitor es de las que congela la sangre: «Busca formas fáciles de morir». «Quiere acabar con su vida», apunta Karla. «Se plantea su propia muerte», abunda Delí. «Quiere morirse, pero es más fácil seguir viviendo», continúa Roger, que es quien realmente se ha metido en la piel de la víctima de acoso. «Muchas veces no es que quieras morirte, es que te levantas y quieres desaparecer», continúa Karla, pensando no sólo en Aitor sino también en su propio personaje. «Muchas veces el bullying puede ser hacerte el vacío, pasar de ti, que todo un grupo te ignore», explica Hannah, que continúa: «Te pueden hacer sentir que no existes, estar llorando y que nadie te pregunte nada. Eso es más difícil verlo que cuando el acoso es físico».

«Quienes te hacen algo así te han jodido la vida y no te queda otra que trabajar tu cabecita», comenta Karla, que hace hincapié en que no sólo hay parejas tóxicas: «También amistades». Los cinco jóvenes tienen bastante claro qué es eso. Amigos que te dicen que te quieren mucho, pero que luego, delante de los demás, no parecen quererte tanto. Que en público dicen y hacen cosas que te hunden. «Te destrozan la autoestima», afirma Roger.

Unos problemas que carcomen a los adolescentes, pero que los adultos (docentes, familias) muchas veces tampoco saben atajar. Los cinco adolescentes coinciden: «Muchas veces no saben comunicarse». En la obra, los padres de Leia, —«no tenemos nombre», matiza Delí—, no pueden ayudar a su hija tras la violación porque no son capaces de comunicarse. Con ella. Pero tampoco entre ellos. «La quieren mucho, pero no saben transmitírselo», explica Delí, la madre. «A veces la gente aguanta pero es mejor para todos separar los caminos», asegura Diego, el padre. «En muchas casas es la normalidad», comenta Hannah, que supo que tenía que interpretar a María cuando el texto del personaje, que sufre bulimia, la tocó de tal manera que tuvo que encerrarse en el cuarto de baño para llorar.

A vueltas con los cuerpos

«Cuando salí, Nadia me dio un achuchón», recuerda. «Es que Nadia es muy lista», apuntan varios de sus compañeros refiriéndose a la directora de la obra y responsable de la compañía y la academia de arte. Ese día, Hannah se marchó a casa, pero la historia de María no salía de su cabeza. En cierta forma, la entendía. «Durante el confinamiento, encerrada, con los exámenes, el estrés... No tuve bulimia, pero dejé de comer», continúa la joven, a la que la directora de la obra, cuando Hannah le dijo que quería interpretar a María, le contestó con otra pregunta: «¿Estás preparada?». Y es que a pesar de que la adolescente lleva desde que era una niña haciendo teatro, nunca se había enfrentado a un papel que la pusiera frente a muchos de sus miedos. «Hay un estereotipo de cuerpo y tienes que encajar en él», comenta la joven. «Sí, no comes. Y, si lo haces, luego te castigas por haber comido», continúa Delí. Las voces de los cinco adolescentes se solapan, se pisan una a la otra, mientras enumeran la retahíla de comentarios que están acostumbrados a recibir sobre sus cuerpos: «Cuando adelgazas te dicen que estás más guapa», «pero si estás muy delgada te repiten constantemente que comas más», «a veces, en casa, te preguntan con mala cara si vas a repetir», «o miran el plato y te dicen si te vas a comer todo eso»... Los ataques constantes a sus cuerpos son «la normalidad». «Nunca sabes qué hay detrás de cada persona ni cómo le afectan esos comentarios», indica Delí. «Lo que pasa, además, es que te hacen creer cosas que son falsas», apunta Diego, en referencia a los filtros, el photoshop y muchas imágenes retocadas que se ven en las redes sociales y, especialmente, a los vídeos glow up, en los que se muestran supuestos cambios físicos espectaculares. Ellos hablan especialmente de aumento de masa muscular, ellas de pérdida de peso. «Te hacen sentirte peor», afirma Roger. «No puedes creerte superior que los demás por tener unos brazos más fuertes», opina Diego.

Hannah, Karla y Delí reconocen la fuerte presión que sufren las chicas sobre sus cuerpos. Desde muy pequeñas. Hannah recuerda la mala sensación de desarrollarse tarde. Delí, por el contrario, la vergüenza de ser de las primeras de la clase en hacer ese cambio. Karla, por su parte, rememora el desconcierto de, en pleno desarrollo pero teniendo aún la conciencia de ser una niña, ver cómo cambiaba la forma en la que la miraban. O miraban su cuerpo. Sus compañeras mueven la cabeza. De arriba a abajo. Entendiendo. Compartiendo. También sus compañeros. Nada de lo que comentan en el encuentro les pilla de nuevas. De todo esto, y de muchísimo más, han hablado durante el montaje de ‘Clic, cuando todo cambia’ los veinte actores que dan vida a los cinco personajes. Un proceso en el que no sólo han construido la obra. Se han reforzado a sí mismos. Y han tejido una complicidad y una intimidad a prueba de bombas que les encantaría poder sellar con la victoria en los premios Buero, cuyo ganador nacional se conocerá este mismo mes. Todo un curso que les ha servido para tener muy claro que el teatro debe entrar en los colegios y en los institutos. «Pero no para verlo. Para hacerlo», indican, convencidos, los cinco.

ROGER HERNÁNDEZ MARÍ, 14 AÑOS (AITOR)

Roger es uno de los actores que interpretan a Aitor, a quien le gustan tanto las chicas como los chicos y que es víctima de acoso escolar. Muchos de sus compañeros ven cómo sufre pero no hacen nada, lo mismo que sus profesores. Éste ha sido su primer año en el mundo del teatro, al que llegó porque una compañera se lo sugirió: "Me dijo que viniera. Y vine".

KARLA PRATS MARTÍN, 17 AÑOS (LEIA/SOFÍA)

«Sofía no quiere ser ella misma, por eso se hace llamar Leia», comenta Karla sobre la joven a la que interpreta, que sufre una violación grupal en una fiesta, un hecho que la hace cambiar por completo. Aunque a Karla le ha gustado siempre cantar, bailar y actuar, hasta este curso no había podido sumarse al elenco de Musicaldansa.

HANNA QUINTANA RECIO, 16 AÑOS (MARÍA)

María, la joven a la que da vida Hannah, tiene muchas inseguridades que trata de esconder para aparentar que tiene «una vida normal». Le gusta Aitor, es amiga de Leia y se siente culpable por dejarla sola el día de la violación. Hannah lleva desde que era niña en el mundo del teatro, que le apasiona. A los diez años vio una función de 'El gato con botas' y quedó fascinada.

DELÍ ROJAS HIMELSTEIN, 16 AÑOS (MADRE)

Una madre trabajadora que tuvo a Leia muy joven. La relación con su pareja está rota, pero siguen adelante por inercia, lo que envuelve el hogar en un ambiente poco saludable. Quiere a su hija, pero no sabe expresarlo. Delí llegó al teatro a partir de un corto que el año pasado hizo con unos amigos y para el que Nadia Banegas les prestó vestuario.

DIEGO NIETO CASTRO, 18 AÑOS (PADRE)

El padre de Leia está «cansado» de su relación de pareja y utiliza el trabajo como vía de escape. Tampoco es cariñoso con su hija. «No sabe», indica Diego, que señala que los esfuerzos para resucitar la pareja son «imposibles». Aunque lo suyo era el fútbol, durante el confinamiento pensó que le gustaría probar el teatro, al que ahora, tras esta experiencia, le gustaría enfocar su futuro.