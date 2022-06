La exministra de Cultura acaba de estrenar ‘El comensal’, que adapta la novela autobiográfica de Gabriela Ybarra sobre las secuelas que supuso para su familia el secuestro y asesinato a manos de ETA de su abuelo en 1977.

¿Qué le empujó a llevar al cine esta novela de Gabriela Ybarra, El comensal?

Habla de muchos temas que me gustan y me interesan. De la familia y la dificultad muchas veces de comunicarnos, incluso aunque haya mucho cariño, con las personas que tenemos cerca; también de la política, de cómo impacta en las familias, en la intimidad, de cómo aunque queramos mantenernos al margen eso está ahí, o cómo se transmite la memoria en diferentes generaciones. Y se habla de todo ello de manera muy delicada, con ternura y contención, sin hacer melodramas. Me gustó mucho la novela y a la autora le pareció bien colaborar en el guion, porque era importante tener su apoyo para hacerla bien y con respeto.

En El comensal, ¿se habla de la huella que deja un asesinato, más que del asesinato en sí?

Eso es. La parte más policiaca o de secuestro, queda fuera de la película. Nosotros vemos lo mismo que vivió la familia. Estamos en el año 1977 en una familia con cuatro hermanos y vemos cómo viven el fracaso de las negociaciones, la dificultad de tener noticias... y luego lo alternamos con el año 2011, cuando el mismo personaje es un hombre adulto con una hija mayory que, a raíz de la enfermedad de la madre, la hija empieza a percibir que hay muchos bloqueos en esa familia, sobre todo con su padre, que lleva una coraza que ella necesita romper para acercarse a él en momentos tan difíciles. Vamos adelante y atrás en el tiempo y vamos entendiendo por qué ese padre es así, por qué ha callado lo que le ocurrió, porque era otro momento de España y no podía contar lo que le pasaba, porque ser familia de una víctima de ETA entonces era estar señalado y poner en riesgo a los demás.

Empiezan a verse más películas del terrorismo de ETA. ¿Es importante curar heridas?

Sí, es fundamental que vivamos en un ambiente de seguridad y que ya no exista esa amenaza. Antes era imposible hacer las películas o series de ahora porque te jugabas la vida, nadie quería invertir en ellas, era arriesgado. Ahora el ambiente es distinto, la película se recibe con mucha emoción, la gente aplaude y se identifica con el problema, haya vivido o no en el País Vasco. Eso se puede hacer en un clima acogedor como ahora, que han pasado diez años desde el fin de ETA y ello nos pone en una posición de más sosiego y calma para escuchar las versiones de todo el mundo. Y también es luminosa, es una familia que se reconstruye y se encuentra.

Como directora no se prodiga mucho, ¿por qué?

Porque trabajo mucho como guionista, también escribo novelas y porque hacer cine hoy es casi un privilegio. Es muy difícil conseguir armar una película, financiarla y todo eso. Pero espero en el futuro tardar menos tiempo en volver a hacer cine.

No sé si es buen momento para estrenar en cines.

Es muy mal momento porque la taquilla no se ha recuperado de la pandemia y las películas duran una semana o dos. No hay muchas opciones. Dependerá de todos nosotros, de si recuperamos la costumbre y nos damos cuenta de que el cine es algo que visto en una sala con gente y en pantalla grande tiene mucha magia y mucho destello.

Dio nombre a la Ley Sinde contra la piratería hace una década. ¿Se imaginaba que ahora pagaríamos a las plataformas por consumir series y películas?

Claro que me lo imaginaba, estaba clarísimo, por eso me parecía que había que poner algún tipo de norma de convivencia para todo. No podía ser que solo tuvieran ganancia las tecnológicas, y al final las tecnológicas son las mismas que producen y distribuyen el cine actual. Lo que pasa es que Europa se debilitó y a quienes pagamos es a las grandes plataformas norteamericanas y los europeos nos hemos quedado reducidos al tamaño de un liliputiense.

La Ley Audiovisual que extiende ayudas a producciones de grandes plataformas ha molestado a productores independientes. ¿Entiende su queja?

Sí, claro, porque su preocupación es la de los productores europeos. Las plataformas son fantásticas para consumidores y espectadores, pero tiene que haber diversidad y que existan películas como Top Gun y otras formas de ver la realidad como El Comensal, Alcarràs o Cinco lobitos, que es importante que tengan su hueco. Si no, el audiovisual europeo se acabará decidiendo en despachos de Hollywood y eso será pobre y empobrecedor.