Los grandes himnos de la década de los 80 y 90 vuelven esta tarde para protagonizar el evento más popular de Hard Rock Hotel Ibiza: Children of the 80’s. Si no puedes contener tus pies cuando suenan los hits del rock y del pop, ésta es tu fiesta.

En esta cita, llena de divertida nostalgia, no faltan shows visuales, coreografías, bailarines de break dance y actuaciones en vivo de estrellas internacionales y nacionales que fueron números uno. Y todo ello conducido a través de una de las sesiones de dj más vibrantes y enérgicas de la isla para dar ritmo a la tarde del viernes. Además, en esta ocasión, se suben al escenario para disfrutar de los grandes éxitos de los 80 y de los 90 Modestia Aparte, Dream3team Reload y La Movida. La entrada es gratuita hasta las 21 horas para residentes presentando DNI o el certificado de residencia en puerta. Children of the 80’s es un evento temático popular y divertido en el que se puede disfrutar del auténtico ambiente de los 80. Cuenta con un escenario espectacular; experiencias interactivas, street dance y diversión sin fin, que complementan la experiencia y transportan al público a la auténtica magia de los 80.