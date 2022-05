Las actrices Ana Milán y Nerea Camacho y la influencer nacional Julia Menu fueron las protagonistas en Ibiza del evento de presentación del hotel Can Salia que contó con la decoración, con la música y con un mágico ritual de agradecimiento a la Tierra creado por World Family Ibiza, con actividades infantiles de la mano de la Arquiteca y con un espectáculo de sirenas que cobró vida en su infinity pool a cargo de Aquadreams. Cerca de un centenar de personas pudieron disfrutar de este encuentro en el impresionante rooftop del hotel, Sky of Salia, y degustaron la propuesta gastronómica del chef Miguel López, director culinario de Taste of Salia. El restaurante de este establecimiento apuesta por el carácter mediterráneo en sus platos y por los productos de temporada y de proximidad. Además, los asistentes también pudieron probar los cócteles de autor con sabor ibicenco que se preparan en la barra de la azotea.

En el marco de esta presentación, la familia propietaria destacó que «Can Salia nace del amor, principalmente a esta isla y la comunidad que nos acoge. De hecho, el nombre de este hotel no es casual y rinde un sentido homenaje a nuestra principal intención: honrar la isla en la que caminamos cada día y, en nuestro caso, de la que vivimos también».