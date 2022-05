Irene Colomar Costa es la primera mujer en la historia de España seleccionadora absoluta nacional de kárate. En su etapa como deportista consiguió numerosos títulos como cuatro medallas en los campeonatos de Europa y del mundo en individual y en equipo. Ha sido condecorada con la Medalla al Mérito Deportivo del Comité Olímpico Español.

¿Cómo empezó en el mundo del kárate?

Por mi hermano, él practicaba kárate y yo también quería. Empecé con 5 años en Sant Antoni en el gimnasio Kamatura, antecesor del actual Samyd Karate Ibiza. Con 15 años gané la medalla de bronce en el campeonato nacional. Cada año iba consiguiendo mis objetivos, menos el primer año de cadete. Con 18 años entré en el equipo nacional en junior y en sénior absoluto.

Ha pasado 11 años en la selección española en los que ha conseguido infinidad de medallas. ¿Cómo desde Sant Antoni se puede llegar a la élite de un deporte como el kárate?

Se puede llegar hasta donde se quiera desde un pueblo como Sant Antoni y desde una isla como Ibiza. No soy ni la primera ni seré la última en conseguir objetivos a gran escala. Apostar por el deporte exige sacrificios, esta el 200%, y ser constante vaya bien o vaya mal. Si es así, acaba llegando el momento.

¿Qué es lo que más le costó al principio?

Me costaba ver de lo que era capaz, además en Sant Antoni no tenía compañeros de mi edad.

¿Y menos compañeras?

¡Claro! Con 12 años había muy pocas chicas que practicaran kárate. Recuerdo algún conflicto porque algunos chicos no querían competir conmigo. Ahora lo veo como una chiquillada. Desde entonces, siempre he entrenado en equipos mixtos y nunca he tenido problemas.

¿Cómo llegó a ser la primera seleccionadora nacional de kárate en kumite (combate)?

Es algo que no me había imaginado. Me retiré en 2015 y un año después me nombraron seleccionadora absoluta del equipo femenino y masculino de Balears. Fui la primera mujer a nivel balear. ¿De verdad tengo que ser la primera? Todavía me sorprendo de mi elección pero tengo que decir que me siento apoyada y respaldada por el equipo técnico y por los deportistas.

Una enorme responsabilidad que está dando resultados.

Nunca pensé que sería una de las cuatro o cinco seleccionadoras de kárate que hay en el mundo. También creo que si me eligieron es porque tengo recursos y a la hora de nombrarme sabían lo que podía conseguir.

El hecho es que María Torres es campeona del mundo de kárate en kumite. ¿Qué siente?

María es la primera mujer española en ganar el campeonato individual del mundo y con una mujer seleccionadora nacional para mí es un sueño hecho realidad. ¡Viva el poderío femenino!

¿Qué supone el premio eWoman Ibiza?

Es importantísimo porque ayuda a dar visibilidad a la mujer en el campo profesional. No siempre hay una repercusión mediática como esta. Por mi parte, estoy muy agradecida.