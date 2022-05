Belén Alvite Gregori es pedagoga, asesora familiar y directora del Centro de Estudio y Prevención de Conductas Adictivas del Consell de Ibiza (Cepca) desde hace más de 20 años. A lo largo de todo este tiempo ha organizado infinidad de talleres, conferencias y todo tipo de actividades en colegios e institutos y con familias, para desmontar los estereotipos machistas que sustentan la desigualdad entre mujeres y hombres.

Usted es una pionera en Ibiza en la prevención sobre violencia de género e igualdad. ¿Cómo empezó esta labor de concienciación?

Desde el Cepca ya llevamos años trabajando en la prevención de adicciones con colegios, institutos y familias y cuando el Consell de Ibiza se planteó que había que trabajar sobre igualdad y prevención de violencia de género, nos encomendaron esta misión. Realizamos una formación y ahondamos en estos asuntos para ampliar horizontes.

¿Con qué se encontraron cuando empezaron con este tipo de charlas hace casi 12 años?

Lo primero fue la sorpresa de que concienciar sobre igualdad y prevención de violencia de género era tremendamente necesario entre los adolescentes. Por ello, también abordamos estos temas en todas las acciones que realizamos con jóvenes y adultos.

¿Cómo ha evolucionado la sociedad desde entonces?

Todavía tenemos que evolucionar. A veces, pensamos que las nuevas generaciones ya tienen asimiladas conductas positivas, pero no es cierto. En cambio, nuestra generación sí ha avanzado mucho respecto a nuestros padres, pero los jóvenes no tienen asumidas estas premisas.

Los jóvenes, ¿en qué aspectos relacionados con la igualdad tienen más carencias?

Tenemos que trabajar más en la parte personal de las relaciones de pareja entre adolescentes. Vemos casos de malos tratos en parejas muy jóvenes y esto es muy preocupante, las relaciones sexuales no son igualitarias ni respetuosas. Hay muchos comportamientos que los adultos pensamos que están superados pero no es así, e incluso nosotros mismos perpetuamos micromachismos de los que no somos conscientes.

¿Cuál sería su sueño?

Me gustaría que llegara el día en que habláramos de personas. Que todos estuviéramos unidos, seguros y con las mismas facilidades para hacer proyectos de vida, pero hoy no es una realidad en nuestro entorno cercano y menos en el resto del mundo. La igualdad es la base para una sociedad verdaderamente de bienestar. Es también una mejor posibilidad de vida para todos, incluidos los hombres, que no salen bien parados en muchos aspectos.

Su trabajo va calando en la sociedad poco a poco.

Sí, me hace mucha ilusión cuando vemos a jóvenes que nos recuerdan la charla a la que asistieron hace años y cómo aprendieron sobre conductas sanas.

¿Qué le parece el premio eWoman Igualdad?

Me quedé fuera de lugar con la noticia, pero me da mucha satisfacción porque valora el trabajo de todo el equipo, que son quienes trabajan día a día en contacto con los centros educativos.