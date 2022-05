Los grandes éxitos musicales de la década de los 80 y 90 vuelven esta tarde a Hard Rock Hotel Ibiza con el opening de la fiesta Children of the 80’s. En esta ocasión se sube al escenario The best of ABBA para ofrecer una actuación tributo. La fiesta comienza a las siete de la tarde y finaliza a las doce de la noche. Además, la entrada es gratis para residentes de Ibiza presentando el certificado de residencia antes de las 21 horas.