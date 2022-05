La Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) ha analizado este martes la situación actual a nivel internacional y en España con respecto al Monkeypox (viruela del mono) y se han puesto en común los casos en estudio que están activos. En este momento, todos los casos son leves, indican desde Sanidad. Salud Pública no ha tomado decisión alguna sobre la vacunación a los casos confirmados y sus contactos estrechos o sobre la administración de antivirales.

En este sentido, el órgano del que forman parte el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, ha indicado que "ha seguido avanzando y debatiendo" las líneas de acción global, desde el consenso, que formarán parte de la Estrategia de Salud Pública.

Aunque, la pasada semana, el departamento que dirige Carolina Darias avanzaba que estaba valorando y analizando "distintas opciones terapéuticas en función de su viabilidad y efectividad, como antivirales y vacunas", para el tratamiento de los casos de viruela del mono detectados en España, finalmente esta tarde la Comisión de Salud Pública no ha comunicado ninguna decisión al respecto, según informa El Periódico de España.

En otros países, como el Reino Unido, el ministro de Sanidad, Sajid Javid, ya ha anunciado que van a poner a disposición de las personas que hayan dado positivo y de sus contactos más estrechos las más de 4.500 dosis de la vacuna que tiene, y, en previsión de que el brote pueda ir a peor, ya ha anunciado que van a comprar más, aunque no se ha dado una cifra concreta.

España, el país con más casos

En España, el país con más casos de Europa por el momento, el Ministerio de Sanidad ha informado esta martes que el Instituto de Salud Carlos III ha confirmado 51 casos positivos a orthopoxvirus de los que 20 se han confirmado como viruela del mono tras la secuenciación parcial del virus y los otros 31 están a la espera de resultados de secuenciación.

Esta misma tarde, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, a la entrada al pleno del Senado, ha asegurado que en España ya se están detectando más casos negativos del virus del mono que positivos, por lo que confía en que la tendencia se mantenga. "Se está monitorizando. La vigilancia ha funcionado correctamente y los servicios de las comunidades autónomas están realizando una labor muy buena. Además, están llegando las muestras de manera paulatina", ha recalcado Darias.

La titular de Sanidad ha recordado que en España ya se recomienda el aislamiento de los casos positivos, el no contacto con mascotas y minimizar los contactos físicos para frenar los contagios. Sobre la vacunación de la población, la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha señalado este martes que, pese a los casos detectados, el Gobierno no se plantea vacunar de la viruela a los menores de 40 años no inmunizados previamente tras la erradicación de la enfermedad.

Protocolo de Sanidad

Según el protocolo elaborado por Sanidad, las personas contagiadas con el virus de la viruela del mono (MPXV) o que estén en investigación tendrán que aislarse en casa y solo podrán salir para ir al médico, mientras que sus contactos no deberán hacer cuarentena pero sí reducir al máximo las interacciones y usar de manera constante la mascarilla.

Así consta en el 'Protocolo para la detección precoz y manejo de casos ante la alerta de viruela de los monos (monkeypox) en España' elaborado ya hace días por los técnicos de la ponencia de alertas del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que establece una serie de medidas de control para cortar la transmisión del virus. Así, serán sospechosos los que presenten un exantema vesicular y alguno de los síntomas clásicos de la MPX, como son fiebre, dolor de cabeza, muscular, ganglios inflamados o cansancio, una vez descartadas otras patologías.

Los probables serán los que, además de cumplir este criterio, en los 21 días antes de iniciar síntomas hayan tenido un contacto estrecho con un caso confirmado o todavía en investigación, o bien hayan mantenido relaciones en contextos sexuales de riesgo, o bien tienen historia de viaje a zonas endémicas de África occidental o central Ninguno será caso confirmado hasta que lo determine una prueba de laboratorio PCR para MPVX.