¿Debo vacunarme contra la viruela del mono?

Los casos de la viruela del mono siguen aumentando. España ya se ha convertido en el país europeo con más casos, un total de 30 personas positivas por el virus y otras 50 más en estudio.

Otro de los países con más casos son Portugal con 23 y Reino Unido con 20. La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó ayer un total de 92 positivos por viruela del mono en 12 países e identifica otros 28 casos de carácter sospechoso.

El nuevo virus ha puesto en alerta de nuevo al mundo y muchos se preguntan si deben o no vacunarse contra la viruela del mono. A pesar de existir una vacuna específica contra la viruela del mono, aún no está en uso ya que no se trata de una enfermedad recurrente.

Pero, los nacidos antes de 1970 ya tienen puesta la vacuna contra la viruela. Según el vicepresidente de la asociación española de Vacunología "prácticamente todos los nacidos antes de 1970 la tienen puesta", indica Fernando Moraga-Llop.

Según los expertos, esta vacuna protege en un 85%. Esta vacuna era obligatoria en la década de los 60 y se ponía a los niños menores de dos años, pero en la década de los 70 empezó a administrarse de forma irregular hasta su supresión en el año 1980. Por lo tanto, los nacidos a partir de los años 80 no cuentan con la vacuna de la viruela.

"Los que nacieron entre 1970 y 1977 diría que la pueden tener, pero de una forma no tan sistemática", asegura Moraga-Llop.

Otra evidencia para saber si está o no vacunado son unas cicatrices en el brazo.

Dependiendo del tamaño de la cicatriz puede ser o bien por tuberculosis o por la viruela. En el caso de la vacuna de la viruela la cicatriz es como una moneda, mientras que la de la tuberculosis es más pequeña. Si usted cuenta con una de estas cicatrices posiblemente ya esté vacunado contra la viruela.

Mortalidad

La viruela del mono no tiene riesgo de mortalidad, ya que el riesgo máximo es del 1%. De hecho la viruela tradicional tiene una mortalidad mayor, del 10%.

¿Cómo se transmite?

Se sabe que la transmisión es por contacto muy estrecho, lo que incluye una relación sexual, aunque no es una enfermedad de transmisión sexual como tal.

Entre los síntomas suelen incluir fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, inflamación o hinchazón de los ganglios y cansancio. Unos días después de la aparición de la fiebre, se desarrolla una erupción cutánea que a menudo comienza en la cara y luego se extiende a otras partes del cuerpo.