La fiesta del pasado sábado en el nuevo hotel The Standard Ibiza, situado en Vara de Rey, ha sido la sensación de los openings de hoteles de lujo en el mes de mayo en este nuevo hotel que estará abierto todo el año. El evento reunió a varios centenares de invitados locales e internacionales que se congregaron a la caída del sol en el roof rop del hotel, el Up, para degustar cócteles, vinos y mini canapés variados en un ambiente cosmopolita, elegante, vanguardista, original y divertido desde el que se divisa las fantásticas vistas a Dalt Vila desde la azotea.

Allí se dieron cita empresarios, hoteleros, diseñadores, artistas y restauradores de Eivissa, junto a caras conocidas, autoridades y jóvenes actores llegados de Londres y Nueva York para el evento. Entre ellos el decorador Lázaro Rosa-Violán, el productor musical Pino Sagliocco, el pintor Mario Arlati, la consellera de comercio e industria del Consell María Fajarnés, los diseñadores Alberto Serra y José Antonio Marí de Vintage Ibiza, los hoteleros Marc Rahola, Diego Calvo, Miguel Sancho y el artista cubano Eribertho Cruz, entre otros.

La vibrante y entusiasta fiesta continuó en el restaurante Jara, ubicado en la primera planta del hotel, con la actuación estelar de la cantante Róisín Murphy y la magnífica música de los dj Maurice Feldon y Benji B.

Los hoteles The Standard son famosos por sus legendarias fiestas en escenarios de todo el mundo como Nueva York, Miami, Londres, Maldivas, Hua Hin, Bangkok y ahora Eivissa y reúnen a famosos, personajes y artistas del momento en torno una música apasionante. Will Porter, Arón Piper, Florence Pugh, Soo Joo Park, Pelayo Díaz, Laura Vandall, Yayha Abdul-Mateen II, Bimimi Bon Boulash, Jordan Firstman, Sheila Atim, Rina Lipa y Will Pouter fueron algunos de los invitados de la lista de influencers y newcommers internacionales que dieron glamour y originalidad a esta fiesta que tuvo una mezcla interesante de ambiente ibicenco-neoyorquino.