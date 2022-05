Escritores de Baleares relatan la pandemia

«Estoy harto de pronunciar la palabra resiliencia. la he pronunciado hasta la saciedad como un mantra que parecía tranquilizarnos a todos. Medios de comunicación, compañeros, familia (...) me he dado cuenta de que sólo ha conseguido ser de verdad resiliente aquel que ha conseguido crear desde la adversidad». Son las palabras con las que Oriol Lafau, coordinador de Salud Mental de Balears explica en el prólogo de ‘Prova de foc. Relats de pandèmia’ la misma conclusión a la que llegó Carme Moreno, periodista y escritora, al inicio de la pandemia: crear es terapéutico.

Escribir lo es, para ella. Pero también es algo solitario. Así que en los primeros compases de la pandemia, tras el encierro y a pocas semanas de la letal tercera ola, Moreno pensó que estaría bien convertir la dura situación que estábamos viviendo en una inspiración. Así surgió ‘Prova de foc’, un libro que recoge ocho relatos ambientados en la pandemia escrito por periodistas y escritores de Balears. El volumen, editado por Balàfia Postals, se presenta mañana martes a las siete y media de la tarde en el Club Nàutic Ibiza. Un evento en el que además de la propia Moreno intervendrán la editora Neus Escandell, y la periodista de Diario de Ibiza Marta Torres Molina, autora de uno de los relatos. La responsable del Arxiu Municipal, Fanny Tur, se encargará de la presentación. ‘Prova de foc’ llegó a las librerías por los pelos para Sant Jordi, jornada en la que se convirtió en el quinto libro en catalán más vendido en Mallorca, según las cifras del Gremi de Llibreters de la isla. «La idea surgió después de publicar, también con un editor de Ibiza, Miquel Costa, ‘Ca nostra’, un libro de relatos», comenta Carme Moreno. El título se publicó en diciembre de 2020, lo que sirvió de «estímulo» para seguir escribiendo. En ese momento de subidón y con la creatividad a tope pensó que le gustaría continuar con su faceta de escritora, pero también era muy consciente de que trabajando y con una niña pequeña, Aina, sería complicado. Así que decidió poner en marcha un proyecto colectivo. Le propuso a compañeros y conocidos que sabía que escribían que crearan un relato de entre diez y quince páginas inspirado en la pandemia. «Es ficción», insiste Moreno. La idea, continúa, era ver la pandemia desde otro punto de vista. «Daba mucho juego. El virus ha afectado a las relaciones de pareja, a las familias, ha cambiado tanto el mundo...», indica la impulsora del proyecto, que asegura que entre las ocho historias de ‘Prova de foc’ hay relatos que hacen reír, otros muy pegados al día a día, distopías y también alguno que recuerda algunos de los momentos más duros de la pandemia. «Desde el principio estaba convencida de que funcionaría», afirma. El libro lo componen los relatos escritos por Lourdes Durán (‘Tres cartes’), Gemma Marchena (‘Femella’), Carme Moreno Durán (‘Desconnectats’), Mar C. Núñez (‘Al contrari’), Jaume Oliver Ripoll (‘Soliloqui d’un assassí passat de moda’), Dan Piris Basden (‘El viatge’), Marta Torres Molina (‘La comare’) y J. M. Vidal Illanes (‘Com un somni’). Con tantas manos de por medio y con la cultura herida de gravedad por la pandemia, la labor de la coordinadora del proyecto no ha sido fácil. «Por suerte, la editorial dijo que sí desde el primer momento», indica antes de recordar los nervios de los días previos a Sant Jordi, cuando la falta de papel y el paro en el transporte a punto estuvo de impedir que ‘Prova de foc’ llegara a las librerías para el 23 de abril. De hecho, el título no hubiera llegado a Mallorca sin la ayuda de la empresa ibicenca La Sirena, apunta Moreno. La de mañana en Ibiza es la primera presentación de ‘Prova de foc’. Pero no la última. En Mallorca se celebrará el sábado 28 de mayo, a las doce del mediodía en el Casal Balaguer. «Acostumbrada a estar pegada todos los días a la actualización de los datos de la pandemia, al principio fue complicado sentarse a escribir mirando de otra forma al virus», comenta la ibicenca Marta Torres quien, eso sí, tampoco se alejó mucho del ámbito hospitalario para su relato, ‘La comare’, una distopía que tiene como protagonista a una matrona. «La verdadera forma de sanar es el acto creativo. Esto no mueve el dinero y, lo que no mueve el dinero, no interesa que se sepa», señala Lafau en el final del prólogo.