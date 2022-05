El número de tentativas de suicidio entre niños de 7 a 10 años ha experimentado «un ligero aumento» en Baleares como consecuencia del «malestar emocional» derivado de la pandemia. «Cuando hablamos de infanto-juvenil nos referimos a edades que pueden llegar a los 29 años, pero la edad ha bajado. Hemos tenido alertas por niños de 7, 8, 9 o 10 años, que antes de la pandemia eran casos muy aislados y ahora hemos tenido un ligero aumento», señaló ayer Nicole Haber, psicóloga clínica y coordinadora autonómica para la prevención del suicidio.

En general, el aumento de estas conductas entre niños y adolescentes ha sido de un 30% desde noviembre de 2020. Este incremento es el mismo que se ha producido en el resto del Estado y se refiere solo a tentativas ya que, según precisó Haber, en las islas no se ha producido ningún suicidio consumado en esta franja de edad.

«Lo atribuimos al malestar general que ha provocado la pandemia. Los adultos somos los protectores de los niños, sus referentes, y nos hemos roto. Preveíamos un aumento de malestar emocional en niños y adolescentes antes que en los adultos porque nosotros tenemos más herramientas para enfrentarnos a la vida. Cuando los niños han empezado a manifestar estas conductas, al cabo de diez meses se han empezado a manifestar también en adultos y han subido un 50%. Esos adultos que han perdido familiares, trabajo, aumento de problemas de salud mental... Estamos frágiles y los niños se han resentido», advirtió Haber durante un receso de una jornada formativa para prevenir el suicidio de jóvenes dirigida a docentes, educadores sociales, trabajadores sociales, policías y sanitarios.

Señales de alarma

Haber charló sobre la importancia de reconocer las señales de alarma que «son muy obvias» pese a que en muchas ocasiones se pasan por alto. «No concebimos que un hijo, un compañero de trabajo, un compañero de clase o un padre pueda jugar con la idea de que sería mejor morirse. Y cuando no concebimos que algo puede pasar, no lo vemos. La señal de alerta más importante es que te lo digan, pero no nos lo solemos creer. O lo banalizamos, pensamos que la causa es que le ha dejado el novio y que ya se le pasará, que por eso nadie se mata. Lo subestimamos pese a que a todos nos puede pasar que la mente se nos cierre y empezamos a sentir que somos una carga para todos los demás», manifestó.

El primer paso para atajar una conducta suicida «es escuchar», enfatizó Haber. «Te sientas con esa persona y escuchas. El primer paso para la prevención es preguntar; preguntar no incita, no sugiere. Das la oportunidad a la persona de confiar y contar lo que le pasa», explicó.

Haber señaló asimismo que hasta 2020, último año del que hay cifras, el número de suicidios en Balears entre la población general había descendido un 10,4% con respecto a 2019, lo que supone el mayor decrecimiento de todo el Estado.