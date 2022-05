Félix Foméz, en Ibiza: «‘Masterchef’ es un programa tierno, pero, como concursante, es duro»

‘Una historia de amor’ es la primera obra de teatro en la que Félix Gómez trabaja con Loreto Mauleón, Silma López, Alba Jiménez y Almudena Cid. Sí que había coincidido en televisión con la exgimnasta olímpica, en concreto, en la cuarta edición de ‘Masterchef Celebrity’, como él mismo relata.

Comparte escenario en 'Una historia de amor' con Almudena Cid, con la que ya coincidió en 2019 en un plató de televisión, el de ‘Masterchef Celebrity’. Ella no guarda muy buen recuerdo de la experiencia, ¿y usted?

La experiencia de ‘Masterchef’ es diferente para cada uno, depende del momento en que te coja, para mí fue muy buena. Es un programa muy tierno y muy blanco, pero es verdad que como concursante es muy duro. En mi caso, y más en el de Almudena, que es una gran curranta y casi más exigente que yo, te saca de tu zona de confort, porque no somos cocineros, somos intérpretes. Con eso se juega también, con la tensión de vernos fuera de nuestro entorno y es muy duro mantener la calma cuando ocurre un contratiempo. Pero en mi caso fue muy bonito y guardo un recuerdo muy bueno. Me siento parte de la familia ‘Masterchef’. Además, estuve hasta el último día, llegué a la final, aunque me ganó Tamara. Fue mucho trabajo, pero lo pasé muy bien.