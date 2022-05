Correos Express paraliza sus entregas en Ibiza «sin dar explicaciones»

Correos Express lleva varios días sin repartir en Ibiza. Eso es lo que han podido comprobar y han denunciado varios de los usuarios de la empresa de paquetería este viernes que, «sin dar explicaciones» han paralizado de golpe todas sus entregas, según varios afectados. «Los empleados no nos han dado ninguna explicación de por qué nuestros paquetes no han sido repartidos aún. Nosotros, por ejemplo, compramos un ordenador la semana pasada y gracias al servicio de tracking hemos podido ver que lleva desde el martes en Ibiza, en la sede que Correos Express tiene en el polígono de es Gorg. Hemos esperado un par de días de cortesía para que el paquete llegase a nuestra casa, pero al ver que no llegaba nos hemos personado aquí y hemos descubierto el descontrol», asegura José Ramón, uno de los afectados.

Una de las cosas que más ha enfadado a los clientes es la «mala praxis y falta de ética» de los trabajadores, que «en lugar de dar una solución a la gente que hacía cola para recoger sus paquetes, estaban allí delante sin hacer nada. Incluso hemos podido ver como a alguno de ellos se le escapaba una sonrisita, como si estuvieran haciéndolo a propósito», afirmó Jose Ramón.

«Para colmo, cuando les hemos pedido educadamente si podíamos recoger los paquetes que estaban allí, la respuesta por su parte ha sido negativa. No éramos más de quince personas, por lo que no hubiera sido un problema para ellos. La forma de proceder de la encargada no ha sido adecuada. Quizás la mujer no ha estado bien instruida. No tiene lógica ni ética profesional lo que nos han hecho», comenta Jose Ramón.

El hombre añade que a medida que iba pasando el tiempo, los clientes se iban amontonando pidiendo explicaciones: «Cuando nosotros llegamos, no había prácticamente nadie, pero poco a poco han ido acercándose más clientes reclamando sus paquetes. A todos se nos ha dicho que iban a trabajar sábado y domingo, pero en labores de clasificación de los nuevos paquetes que iban a continuar llegando», asegura.

Sin embargo, al preguntar qué iba a ocurrir con los repartos, no se les dio ninguna solución. «No es que no vayan a repartir mañana. Es que no van a repartir ni mañana ni pasado ni al otro ni al otro. Rotundamente no. Este cierre en banda es inexplicable por su parte. Buscamos una buena praxis y un poco de ética. Lo peor es que hemos visto que había palés nuevos que acababan de llegar, por lo que vemos que lo único que no se está haciendo es repartir», subraya.

Mañana y tarde

Otro de los testigos allí presentes este viernes por la tarde ya había ido a recoger su paquete a la nave de Correos Express por la mañana. Al volver de nuevo, no le han dado ninguna solución, por lo que su enfado era evidente: «He venido esta mañana a recoger mi paquete, pero me han dicho que volviera por la tarde en torno a las 16 horas. He vuelto desde Portinatx para nada, no han sido capaces de darme ninguna solución», protesta el afectado.

Para evitar que el problema fuera a mayores, los afectados han optado por llamar a la Policía Local: «Hemos llamado a la Policía para que ellos intentaran hablar con los trabajadores. Han abierto un informe sobre el tema y han podido conseguir hojas de reclamaciones para todos. Además, nos han recomendado ir a Consumo a poner una queja el lunes, pero eso ya se sabe que conlleva una pérdida de tiempo enorme», concluye indignado José Ramón.

Diario de Ibiza ha intentado recabar esta tarde, sin éxito, la opinión de la empresa.