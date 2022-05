La cumbre de abogados de familia en Ibiza pide juzgados especializados

La Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa) y la Societat Catalana d’Advocats de Família (Scaf) han denunciado este jueves que el 53% de los españoles no tiene acceso a juzgados especializados en este ámbito y que esta carencia se agrava aún más en las Pitiusas. El partido judicial de Ibiza, que da cobertura a ambas islas, solo dispone de una jueza para hacer frente a todos los asuntos de familia que entran en cualquiera de sus cinco juzgados de primera instancia, provocando demoras de hasta más de un año en los procedimientos.

Estas dos agrupaciones profesionales celebran conjuntamente en el hotel Torre del Mar de Platja d’en Bossa, desde esta tarde y hasta mañana viernes, las I Jornadas de Derecho de Familia, que reúnen a 200 letrados de toda España bajo el lema ‘Los regímenes económicos matrimoniales’. Además de las ponencias especializadas, los representantes de este colectivo aprovechan este congreso para poner de manifiesto «la discriminación que sufren los ciudadanos en función del lugar en el que residen», ha subrayado la presidenta de Aeafa, María Dolores Lozano.

Según ha detallado Lozano durante la presentación de las jornadas en el Consell, en España solo se han creado 128 juzgados de primera instancia especializados en asuntos de familia, cuando existen 431 partidos judiciales, con lo que queda fuera de cobertura más de la mitad de la población. Balears cuenta con cuatro de estos tribunales específicos, pero están concentrados en el partido judicial de Palma, excluyendo al resto de la población de Mallorca, las Pitiusas y Menorca.

Privilegios para los de Palma

Así, los palmesanos que deben resolver divorcios, herencias o tutelas compartidas gozan de «una Justicia de primera calidad y con velocidad», frente «a la Justicia de segunda» que sufre el resto. Como ejemplo, Lozano ha señalado que las demandas de medidas provisionales, como distribuir la custodia de los hijos, se resuelven en un plazo máximo de dos meses allí donde cuentan con juzgados de familia. En cambio, en el resto tarda entre nueve meses o, como en el caso de las Pitiusas, más de un año.

"El tiempo de espera es a veces superior aquí por el problema añadido de la población flotante"

«El tiempo de espera es a veces superior aquí por el problema añadido de la población flotante», ha añadido la abogada ibicenca impulsora de estas jornadas, Fanny Cardona. A la hora de enviar las notificaciones o emplazamientos a las partes implicadas en este tipo de procedimientos, se dan casos como que «la gente que viene de la Península o del extranjero a trabajar aquí ya no vive en el domicilio que constaba inicialmente o ya ha abandonado la isla», ha indicado Cardona.

800 casos anuales

De igual manera, la única jueza disponible para estos procesos en Ibiza, un total de 800 en 2021, recibe los casos de los cinco juzgados de instancia que «ya sufren los retrasos de sus propias agendas, con lo que tenemos un problema añadido a la media nacional». Cardona ha recordado que el refuerzo de esta magistrada se creó en 2016, cuando el partido de Ibiza contaba con cuatro juzgados, con lo que su carga de trabajo es aún mayor en estos momentos.

"Ibiza solo cuenta con una jueza para atender casos de familia, que tuvo que asumir 800 casos el año pasado"

De igual manera, Ibiza solo cuenta con un equipo psicosocial, formado por una psicóloga y un trabajador social. Entre sus funciones, estos profesionales realizan informes con los que el juez valora cuál es el mejor sistema de reparto de la estancia de los niños con sus padres, entre otras. No obstante, en la práctica no se puede contar con ellos para los asuntos de familia, ya que no dan abasto con la carga de trabajo que deben afrontar en el juzgado de violencia contra la mujer.

«Nos encontramos con que [las valoraciones periciales en asuntos de familia] pueden tardar uno o dos años, cuando en temas de idoneidad parental para guardia y custodia se requiere una solución rápida». «Reivindicamos de manera inmediata otro equipo psicosocial para dar cobertura a los temas de familia», ha sentenciado Cardona.