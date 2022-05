Rechazo de hoteleros de Ibiza y Consell a la campaña contra el turismo de excesos de Govern y Reino Unido

El Reino Unido y el Govern balear presentaron hoy en el hostal La Torre de Sant Antoni una campaña contra el turismo de excesos centrada tanto en ese municipio ibicenco como en Platja de Palma (s’Arenal) y Magaluf (Mallorca). Bajo el lema Stick with your mates (Quédate con tus amigos), aconseja a los turistas británicos «no dejar a sus amigos caminar solos por la calle» y «mantenerse en contacto a través de chats», detalla como «prácticas peligrosas» el ‘balconing’, advierte de que en los todo incluido no le servirán más de tres unidades de alcohol en cada servicio de comida (a mediodía o en la cena), recuerda que la venta de alcohol cierra a las 21.30 horas, avisa de que las ofertas de barra libre, happy hour, 2x1 o 3x1 están prohibidas por la legislación balear y que se exponen, según lo que hagan, a multas de 1.000 a 600.000 euros.

La presentación contó con la presencia del secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés; del embajador del Reino Unido, Hugh Elliot; del cónsul británico en Balears y Cataluña, Lloyd Millen; de la presidenta del Govern, Francina Armengol, y de los consellers balears de Movilidad, Josep Marí, y de Turismo, Iago Negueruela. Sin embargo, no estuvieron presentes ni la patronal hotelera ni el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, ni el presidente del Consell y titular de Turismo, Vicent Marí, por discrepar con el contenido de la campaña.

La presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de las Pitiusas, Ana Gordillo, mostró su contrariedad por el fondo y las formas: «Nosotros no estamos a favor de ese tipo de campañas, pues lo que consiguen al final es dar mala imagen y desprestigiar el destino», tanto Ibiza como, concretamente, Sant Antoni. «En 2014 -recuerda- ya vivimos una similar que desprestigiaba muchísimo la imagen de Sant Antoni y que al final se tuvo que retirar. No estamos a favor de campañas que consideramos que deberían hacerse más en origen que en destino».

Gordillo fue informada de la presentación mediante correo electrónico el pasado martes y asegura que, previamente, la patronal no había sido informada por el Govern: «No sabíamos en qué consistía esa campaña. Previamente no se había hablado con el sector ni consensuado su contenido. Así que ir a una presentación de algo que desconocemos, como que no».

A última hora y por whatsapp

Lo ocurrido hoy se suma a lo sucedido durante la tramitación de la Ley Turística: «Notamos -afirma Gordillo- que no se cuenta con Ibiza para estas cosas que se cocinan desde Mallorca. Vienen a presentar algo que nosotros desconocemos. Eso no quiere decir que no se pueda hablar y que podamos aportar nuestras ideas. Pero no nos dan esa opción».

Según el director insular de Turismo, Juan Miguel Costa, el Consell no recibió hasta «última hora del martes» y «por whatsapp» información de esa campaña: «Contiene unos tips [consejos] de los que el sector se queja, pues considera que describe Ibiza como destino muy inseguro: dice, por ejemplo, que ir solo por la calle resulta peligroso. Y además se focaliza en Sant Antoni».

Costa señala que la convocatoria «revolucionó al sector turístico de Ibiza» por hablar del turismo de excesos: «Eso, ahora, cuando todos buscamos dar mensajes positivos sobre el turismo de calidad que hubo en Sant Antoni en abril, que fue más familiar, más cuidadoso con el entorno, más deportivo». De ahí que «el Ayuntamiento de Sant Antoni, el Consell, las diferentes patronales y el sector en general» se pusieran de acuerdo «para no apoyar esa campaña de esa manera». Del Consistorio, no obstante, sí estuvo presente su edil de Obras Públicas, Joan Torres: «Pero en representación de mi partido, el PI». También asistió el gerente de Ocio de Ibiza, José Luis Benítez.

Tanto se «revolucionó» el sector el martes, que «presionó» para que el Consell hablara con el Govern «con el propósito, como mínimo, de matizar esa campaña». Lo que más duele a la patronal es «que se señale como destino» a Ibiza y a Sant Antoni: «No nos parece justo que se haga de esa manera tan rotunda. Por eso el martes hablamos con el Ejecutivo balear para decirle que no podíamos apoyar la campaña».

Y hoy por la mañana, a las 10 horas, se reunieron con el embajador británico para explicarle su postura: «Le hemos detallado que Sant Antoni ha iniciado ya un modelo de regeneración, de cambio de la oferta de turismo, que supondrá la existencia de hoteles de cinco estrellas, y que desde hace años sus establecimientos se están reformando, lo que hará que el turista de excesos no venga. Además, el West ya no es como antes, lleno de pub crawls. Eso ya es minoritario». Cree que Hugh Elliot «ha entendido» ese enfoque y, de hecho, asegura que les ha propuesto cambiar aquello que pudiera dar lugar «a una mala interpretación».

Respecto a las ausencias del sector turístico y de las principales instituciones de la isla, el conseller balear de Turismo, Iago Negueruela, recordó que «la normativa contra los excesos está pactada» con ellos y que la campaña es, esencialmente, «en positivo y explicativa».

Quizás por el encuentro matutino que pocas horas antes tuvo en el Consell, el embajador del Reino Unido, Hugh Elliot, subrayó que Sant Antoni es «un destino fantástico» y que de él tiene «una imagen muy positiva». Lo que no lo es, aseguró, es «el turismo de excesos, cuya imagen cree que «mejora» con campañas como la presentada. El cónsul en las islas, Lloyd Millen, contó que se desarrollará en Instagram, Tik Tok y Facebook, y que no tendrá el logo del Gobierno británico: «Los jóvenes no escucharían a un viejo diplomático con barba», dijo en broma. También trabajarán con aerolíneas y con los sectores hotelero y del ocio nocturno.

Precisamente, la presidenta balear, Francina Armengol, tuvo palabras de reconocimiento a las discotecas de Ibiza: «El ocio no es turismo de exceso. Hemos vivido hace unos días un opening de las discotecas fantástico en la isla porque se hicieron las cosas bien».